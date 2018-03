Česká televize se pustila do boje s TV Barrandov. Ve stylu Demagogu

Ve středu 28. února odvysílala TV Barrandov další díl pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa v čele se svým majitelem. Během téměř hodinu a půl dlouhého výstupu kritizoval Soukup bez ustání Českou televizi za nejrůznější údajná selhání. Od nehospodárného zacházení s veřejnými prostředky po neefektivní výrobu pořadů.

Ostře se také vymezil vůči užšímu vedení veřejnoprávní televize i Radě České televize, která je dle Soukupa osazena „podivnými lidmi“. To vše bez toho, aby dal jakýkoliv prostor pro vyjádření protistrany.

Není to poprvé, kdy vysílání této stanice vzbudilo pochybnosti. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání už ostatně řešila dvacet stížností na vysílání TV Barrandov. „Čtyři z nich postoupily do správního řízení,“ řekl její předseda Ivan Krejčí.

Výsledné skóre? Sedmatřicet nepravd a nepřesností

Sama Česká televize zvažuje právní kroky. Prozatím vydala alespoň souhrn nepravdivých a zavádějících výroků, které ve zmíněném pořadu 28. února zazněly. Celkem jich veřejnoprávní médium v kritice Jaromíra Soukupa napočítalo sedmatřicet. Snaha ČT tak připomíná činnost serveru Demagog, který se zaměřuje na analýzu politických projevů

Česká televize se například ohradila proti tvrzení, že na vysílání reklamy ročně vydělá půl miliardy korun.

„Takže Česká televize si zatím v klidu reklamu vysílá a zároveň od vás inkasuje peníze na vysílání. No, ona tedy říká, že moc nevysílá, protože jí to zákon reguluje. Ale půl miliarda. No, půl miliarda z reklamy asi pro Českou televizi nejsou peníze, uznávám,“ uvedl totiž Soukup ve svém pořadu.

Veřejnoprávní televize však upozornila na skutečnost, že zmíněná částka není ani vzdáleně blízká skutečnosti. „Za vysílání reklamy měla Česká televize v roce 2016 117 milionů korun. Z této reklamy, kterou, dle zákona smí ČT vysílat pouze na kanálech ČT2 a ČT sport, odvádí 34 milionů korun do Státního fondu kultury,“ reaguje ČT v dokumentu.

Kolik peněz by přinesl důchodcům konec České televize?

Soukup ve svém pořadu předestřel také myšlenku, že pokud by se důchodcům rozdělilo sedm miliard, se nimiž ČT ročně hospodaří, mohly by se jejich důchody plošně zvýšit o čtyři tisíce korun ročně.

Tady se ukazuje, že Soukup nezvládl ani jednoduché dělení, uvádí analýza České televize. Podle údajů Českého statistického úřadu je totiž v České republice 2,9 milionů důchodců. „Částka sedm miliard rozdělená mezi ně činí necelé tři tisíce korun ročně. Nikoliv tedy čtyři tisíce. Pokud by navíc základem pro tento výpočet byla na poplatcích reálně vybraná suma, pak by to činilo jen necelých 2 tisíce korun,“ objasňuje veřejnoprávní televize s odkazem na to, že ani částka sedm miliard, kterou Soukup uvádí, není přesná. ČT totiž na koncesionářských poplatcích vybere ročně asi 5,56 miliardy korun.

Soukup také podle rozboru ČT nepravdivě uvedl například to, že pod Českou televizi spadá i nadace Člověk v tísni, že Česká televize neinvestuje, anebo že si Češi nemohou vybrat, zda budou platit koncesionářský poplatek.

Dalších více než třicet nepravd a nepřesností, které se Česká televize snaží uvést na pravou míru, si můžete prohlédnout v přiloženém dokumentu. Reakci TV Barrandov redakce iDNES.cz zjišťuje.