Rada řeší dvacet stížností na Barrandov, někteří se chtějí se stanicí soudit

„Přesný počet nevím, mělo by jich být něco kolem dvou desítek. V současnosti jsou tam čtyři správní řízení, takže Rada se tím zabývá, budeme to vyhodnocovat a podle toho, jak to vyhodnotíme, tak to buď odložíme nebo zahájíme,“ shrnul iDNES.cz předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV).

Pokud Rada ve správním řízení podnět neodloží, tak pošle televizi upozornění, že zřejmě došlo k porušení zákona. Dá jí tak prostor pro nápravu. V případě, že Rada řeší dva a více podnětů, které jsou typově shodné a vyhodnotí, že v nich došlo k porušení zákona, tak může televizi udělit pokutu až do výše 2,5 milionu korun.

Krejčí prozradil, že ona čtyři správní řízení jsou smíšená. Jde tedy o možná porušení zákona, která mohou skončit upozorněním, ale u některých z nich už hrozí udělení sankce. Předseda RRTV přiznal, že vyřízení stížnosti je vždycky „běh na dlouho trať“, i proto že je nutné zjistit, zda je další porušení zákona typově shodný přestupek.

Krejčí také konstatoval, že TV Barrandov nebude odebrána licence, kvůli prohřeškům, které jsou jí často vytýkány, tedy nedostatku objektivity. Je to nejtvrdší trest, který může RRTV udělit a podle Krejčího se ukládá v jiných a daleko závažnějších případech.

Právě kvůli nedostatku objektivity byla Soukupova televize kritizována před prezidentskými volbami. Některým lidem vadilo, že současná hlava státu Miloš Zeman měla už od loňského března Týden s prezidentem, tedy pravidelný pořad, ve kterém byl pouze on sám a moderátor. Navíc těsně před volbami byli v rámci pořadů Soukupovy televize někteří protikandidáti Zemana uráženi a zesměšňováni. Podle odborníka na mediální právo Ondřeje Moravce na to neexistuje rychlá obrana.

„Co se týče vedení předvolební kampaně, tak Rada nemůže zasáhnout, ale jediné, co může je udělit pokutu ex post a s velkým časovým postupem,“ sdělil Moravec iDNES.cz. Sám je ale rád za tuto variantu, protože se domnívá, že by okamžité zásahy do vysílání nebo dokonce cenzura mohly být zneužity. „Když si vezmete, jaké jsou teď tlaky na veřejnoprávní televizi, ale i na soukromé televize, tak i na ně může být vyvíjen tlak ze strany politických reprezentantů,“ zmínil Moravec. Připomněl, že členy RRTV, která o porušování zákona rozhoduje, volí Poslanecká sněmovna.

Tuhý se chtěl bránit soudní cestou

Další stížnosti možná přibudou na TV Barrandov po odvysílání středečního dílu pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa, který moderátor a ředitel TV Barrandov věnoval financování České televize. Hned na začátku Soukup začal rozebírat Radu České televize, která má na financování dohlížet. Divákům sdělil, že v ní sedí podivní lidé.

Příkladem podle něj je její člen Zdeněk Šarapatka, kterého označil za politruka. Na obrazovce se přitom objevil snímek někdejšího poslance hnutí Úsvit Milana Šarapatky. Omyl vyvrátila záhy Česká televize na svém Twitteru.

Sám Šarapatka iDNES.cz sdělil, že celou věc nehodlá řešit právní cestou.

Soukup se přitom záměnou Šarapatky za někdejšího poslance Úsvitu nedopustil jediného omylu. Česká televize přes svůj twitterový účet reagovala celkem na jedenáct tvrzení a na závěr zveřejnila odkaz na zprávu o financování televize autorizovanou auditorskou společností Ernst&Young.

Kromě toho ale zvažuje i další obranu. „Česká televize se odmítá zapojovat do nedůstojných mediálních přestřelek. Budeme se chovat racionálně a s ohledem na dobrou pověst instituce a jejich zaměstnanců využijeme všechny možnosti právního státu k obraně před nepravdivými a manipulativními pomluvami,“ uvedla mluvčí České televize Karolína Blinková.

Není přitom jediná, kdo promýšlí právní kroky. Už v prosinci loňského roku policejní prezident Tomáš Tuhý uvedl, že se hodlá bránit soudní cestou proti tvrzením zveřejněným v Kauzách Jaromíra Soukupa. Soukup totiž v několika dílech připomněl údajnou aféru, při níž mělo dojít k úniku informací z vyšetřování společnosti Tesco SW. S pomocí své nástěnky vysvětlil zapletení celé Tuhého rodiny do kauzy. Svá tvrzení přitom nepodpořil žádnými důkazy ani argumenty.

„Vzhledem k probíhajícím řízením, nebudu své kroky veřejně komentovat,“ odpověděl Tuhý na dotazy iDNES.cz jestli nakonec podal na Soukupa žalobu nebo trestní oznámení.

Kampaň proti ČT už řeší i politici

Na veřejnoprávní média přitom útočil Soukup již minulý týden v pořadu Týden s prezidentem. Tam v souvislosti se vítězným sjezdem Ester Ledecké připomněl, že Česká televize její zlatou jízdu nedávala živě. Soukup také zkritizoval komentář sportovního redaktora ČT Petra Vichnara a expertky Lucie Hrstkové.

Podle mediálního odborníka Jana Jiráka je těžké odhadnout, jestli mohou mít Soukupovy útoky na Českou televizi nějaký dopad. Jirák sdělil, že středeční Kauzy Jaromíra Soukupa sledovalo 350 tisíc lidí, což bylo zhruba 13 procent všech, kteří právě byli u obrazovek. „Jestli to bude mít reálný vliv je těžké říct. Zvlášť proto, že přes všechna silácká prohlášení, která tam zazněla, tak věcných informací tam bylo minimum. Jsou to informace, které jsou běžně dostupné,“ uvedl Jirák.

Kvůli tomu, jaké útoky na veřejnoprávní Českou televizi jsou k vidění na televizi Barrandov, interpeloval premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše lidovecký poslanec Marek Výborný. Připomněl vystoupení prezidenta Miloše Zemana v jeho pravidelném pořadu Týden s prezidentem, který moderuje majitel stanice Jaromír Soukup.

Zeman na Barrandově na adresu ČT na Barrandově prohlásil: „Musíme s tím především něco udělat, ne to jen kritizovat. Jedna z cest, jak se s tím dá něco dělat, spočívá ve dvojím zamítnutí zprávy o hospodaření České televize. Ano, konec Rady České televize může nastat v případě, že nebude dvakrát po sobě schválena Výroční zpráva o hospodaření České televize.“

Výborného zajímalo, zda může vyloučit, že účelové zneužití výročních zpráv České televize o hospodaření by mohlo vést k personálním změnám v Radě České televize a následně v České televizi. „Podotýkám, že veřejnoprávnost médií je jedním z pilířů demokracie,“ řekl Výborný.

„Já určitě žádný puč nechystám. Česká televize dostává asi sedm miliard ročně od občanů naší země a samozřejmě je asi důležité vědět, jak Česká televize hospodaří. A za mě to je všechno, já určitě s Českou televizí nemám žádný problém,“ opáčil Babiš.

Soukupův pořad na TV Barrandov. Podívejte se na ukázku Arény: