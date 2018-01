Češka zadržená v Pákistánu kvůli heroinu zůstane ve vazbě, tvrdí ministerstvo

„Vazba bude prodloužena v průběhu dneška, což dnes oznámil soud,“ řekla mluvčí na základě informací od zástupkyně české ambasády. Dívka podle ní zůstává ve věznici v Láhauru. Před stejný soud by měla znovu předstoupit na konci ledna, kdy se bude opět rozhodovat o dalším pokračování vazby.



Pákistánský list Daily Pakistan napsal, že Češka nemohla být předvedena před soud kvůli stávce místní policie. Policisté bojkotovali soudní jednání poté, co byli někteří jejich kolegové zbiti studenty na Paňdžábské univerzitě po střetech mezi dvěma skupinami tamních posluchačů. Další soudní jednání se má podle deníku Daily Pakistan uskutečnit 30. ledna.

Daily Pakistan rovněž napsal, že před soud byl ve středu předveden údajný pákistánský komplic mladé Češky, kterému byla prodloužena vazba o dva týdny. Muž prý Češce zařídil v Pákistánu ubytování, a to na pokyn svého bratra, kterého zadržená česká občanka již dříve označila za svého obchodního partnera.

Setkání s konzulem

Celníci zadrželi Češku Terezu H. v Láhauru 10. ledna poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek (AFN) cestou na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Celníci ji ale odmítli vydat jak protidrogové jednotce, tak letištní ochranné bezpečnostní síle (ASF). Nakonec bylo rozhodnuto, že případ bude vyšetřovat společný vyšetřovací tým (JIT), ve kterém jsou zastoupeny všechny vyšetřovací úřady.

Za pašování drog jsou v Pákistánu obvykle vysoké tresty, výjimkou není ani trest smrti. Ten se ale podle českého ministerstva zahraničí zpravidla neuplatňuje vůči cizincům.

Pákistánci Češce umožnili setkání s honorárním konzulem. „Předal jí vzkazy od rodiny a doporučil, aby spolupracovala s vyšetřovateli,“ uvedla mluvčí ministerstva zahraničí Irena Valentová. „Zdravotně je na tom dobře, na podmínky ve věznici si nestěžovala,“ doplnila. Dívka také dostala balíček základních potřeb, který pro ni připravili zaměstnanci ambasády v Islámábádu.



Falešný účet na Twitteru

Případ Češky zadržené v Pákistánu provází i celá řada neověřených zpráv. List Daily Pakistan například napsal, že dostal e-mail, v němž muž tvrdící o sobě, že je Čech, požaduje, aby byla zadržovaná propuštěna a posazena do letadla směřujícího do České republiky. Uvádí také telefonní číslo, na které mu mladá žena má zavolat, až bude na svobodě. Pokud se tak nestane, hrozí pisatel Pákistánu odplatou v podobě teroristických útoků.

Minulý týden pákistánská televize Samaa zase upozornila na twitterový účet, který si údajně založila Češka Tereza H. zadržovaná v Pákistánu. Tvrdí na něm, že jí pákistánští úředníci vrátili ve vazbě mobilní telefon. Ve svých příspěvcích ujišťuje, že je nevinná, žádá o právní pomoc a děkuje za podporu českému velvyslanectví.

Popisuje také údajné podmínky ve vazební věznici v Láhauru, například si stěžuje na jednotvárné jídlo nebo na svou spolubydlící. Podle expertů je účet téměř s jistotou falešný.

V Pákistánu se rovněž stala terčem posměšných poznámek skutečnost, že se pákistánští celníci na internetu pochlubili fotografií s pohlednou českou blondýnou, i fakt, že se vyšetřovatelé ze tří různých oddělení přetahovali o to, kdo bude její případ řešit.