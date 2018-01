V Pákistánu zadrželi komplice Češky, která převážela heroin

Server SAMAA uvádí, že zadržení komplice proběhlo během zátahu v Láhauru v uplynulých hodinách. Policisté podle informací serveru akci naplánovali na základě výpovědi zadržené Češky. Komplic posléze udal další podezřelé.

K výslechu byl předvolán i řidič, který Česku odvážel na letiště. Vyšetřovatelé rovněž prověřují záběry z bezpečnostních kamer z letiště, aby získali více informací.



O vazbu nad 21letou Češkou, jež byla minulou středu zadržena na letišti v pákistánském Láhauru s devíti kilogramy heroinu, se přetahují vyšetřovatelé ze tří oddělení.

Jednadvacetiletou Terezu H. v Láhauru zadrželi celníci poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek (AFN) cestou na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech.

Přetahování úřadů

Celníci ji však odmítli vydat jak protidrogové jednotce, tak letištní ochranné bezpečnostní síle (ASF), kvůli podezření z pochybení na straně obou úřadů. Nakonec bylo rozhodnuto, že případ bude vyšetřovat společný vyšetřovací tým (JIT), ve kterém jsou zastoupeny všechny vyšetřovací úřady.

Zvlášť se bude vyšetřovat, zda zaměstnanci protidrogového úřadu a letištní kontroly Češce záměrně neumožnili projít kontrolou. Češka je podle pákistánského tisku nyní ve vazební věznici v Láhauru.

Za pašování drog v Pákistánu obvykle padají velmi vysoké tresty, přičemž hrozí i trest smrti. Ten se podle českého ministerstva zahraničí zpravidla neuplatňuje vůči cizincům.