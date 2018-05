Odvolání šéfa Cermatu má jen uklidnit veřejnost, říká „šéf češtinářů“

„Nechci omlouvat chyby, kterých se Zíka dopustil, ale odvolávat ho kvůli tomu, že se objevily dvě chyby v práci validačních komisí, je nesmyslné. Připadá mi, že odvolání je jen pro uklidnění veřejnosti,“ komentoval pro iDNES.cz personální změny v Cermatu předseda Asociace češtinářů Josef Soukal.

Zíka byl podle něj odvolán za něco, co nemohl ovlivnit. „Opřel se o názory odborníků, které tam má, a respektoval jejich názor. Kdyby ho nerespektoval, šlo by víceméně o jistou formu manažerské svévole. Na případné změny ve validační komisi neměl čas.“



Zíka byl odvolán poté, co se objevila chyba v přijímacích zkouškách a později v jedné z otázek maturitního testu z češtiny. Ve funkci ho nahradí analytička Michaela Kleňhová, která přitom podle informací iDNES.cz zasedala ve validační komisi, jež zadání testů posuzovala. Na dotaz, zda je podle ní správné, že odpovědnost za chyby nenesou validační komise, ale Zíka, Kleňhová zatím nereagovala.



Zíka: Pracovníci Cermatu přespávali na centrále

Státní maturity byly poprvé ostře spuštěny na jaře roku 2011, od té doby Cermat připravoval jejich zadání a hodnocení. Bývalá ministryně školství Kateřina Valachová přidala na podzim 2016 na bedra Cermatu také přípravu přijímacího řízení na střední školy a centrální hodnocení slohových cvičení.



Podle Soukala se tak Cermatu ze dne na den zdvojnásobila práce. „Cermat připravoval maturitní testy, k tomu dostal za úkol připravit přijímací testy pro střední školy a takřka ze dne na den navrch hodnocení slohových prací. Takže se jim zdvojnásobila práce, ale zůstal stejný počet lidí, na které se toho valilo strašně moc,“ dodává Soukal.

Jako neustálý stres a nesmírnou intenzitu práce pro zaměstnance Cermatu hodnotí období příprav testů k maturitám a přijímacím řízením také odvolaný šéf centra Jiří Zíka. „Nemít tu kolektiv lidí, kteří jsou ochotni pracovat dvě stě padesát až tři sta hodin měsíčně, tak bychom to nikdy nemohli zvládnout. Pracují dnem i nocí, je běžné, že na centrále Cermat přespávají. A za to je potřeba těm lidem poděkovat,“ říká Zíka.

„Byli jsme připraveni a ověřili jsme si, že je možné realizovat jedno kolo přijímacích zkoušek, a při té příležitosti i centrální hodnocení. Vůbec jsme nebyli připraveni ani personálně vybaveni na to, abychom ze dne na den změnili koncept a připravili dva termíny přijímacích zkoušek. Přesto jsme to zvládli až na jednu chybu. Svoji práci jsem dělal vždycky co nejlépe,“ dodává.

Plaga: Pracovní vytížení chyby neomlouvá

Přestože zadání všech testů připravuje dohromady jen sedm pracovníků Cermatu (pět z českého jazyka, dva z matematiky), podle ministra školství Roberta Plagy není pracovní vytížení omluvou.



„Podle mého názoru není omluvou, byť pracovní vytížení může být vysoké, aby selhaly kontrolní mechanismy, které nejsou postaveny na pracovním vytížení jednotlivce. Je tam i systémová chyba, proto jsem po několika kauzách přikročil k tomu kroku, ke kterému jsem přikročil,“ vysvětlil Plaga pro iDNES.cz, proč Zíku odvolal.

Bývalá ministryně školství Valachová, která objem práce Cermatu navyšovala, upozornila, že přijímací řízení byla Cermatem testována dva roky před startem a rok před jejím nástupem do funkce.

„Výběrové řízení na ředitele Cermat jsem vyhlásila já, pan Zíka v něm nebyl vybrán. Z důvodu startu prvních přijímacích zkoušek mu byl prodloužen mandát o rok do doby výběru nového ředitele (podzim 2017). Na ministerstvu školství nejsem takřka rok a opravdu nevím, jaké podmínky měli či mají v Cermatu na práci nyní,“ odpověděla na dotaz iDNES.cz, zda necítí částečnou vinu za Zíkovo odvolání.

„V prvních ostrých přijímacích zkouškách minulý rok, za které jsem byla politicky odpovědná, se nic nestalo, včetně maturit. Princip rozhodovat ve prospěch maturantů v pochybnostech jsem do praxe resortu svým příkazem jako právnička prosadila já již v minulých letech. Tehdy to byla pro resort i Cermat ‚velká novinka‘. Samozřejmě to myslím ironicky. V právu je to běžná věc. Zvláště, jde-li o právo na vzdělání mladých lidí,“ dodala Valachová.