Americké čarodějnice proklejí soudce Kavanaugha. Sabat má už teď vyprodáno

„Připojte se k veřejnému proklínání Bretta Kavanaugha a všech násilníků patriarchátu, který je povzbuzuje, odměňuje a chrání. Přijmeme skutečné kořeny a historii čarodějnictví coby magie chudých, utiskovaných a zbavených práv. Je to často jediná zbraň a jediný prostředek, jak získat spravedlnost pro ty, kterým ublížili muži jako on,“ popisují čarodějnice chystanou akci.



Samotný rituál bude vypadat tak, že se všechny ženy v jednu chvíli soustředí na Kavanaughovu fotografii, zatímco se budou pronášet slova kletby. V místnosti budou hořet svíce, chybět nebudou ani hřeby z rakví a hřbitovní hlína.

Organizátorky v popisu události dodávají, že Kavanaugh není jejich jediným cílem, „takže přineste svůj vztek a všechny ostré hrany, které potřebujete obrousit“. Po proklínání sexuálních násilníků bude následovat ještě rituál na podporu obětí těchto mužů.

Podle britského listu The Guardian se v sobotu sejdou v prodejně Catland Books v Brooklynu. Vstupenky stojí deset dolarů (asi 220 korun), ale už nyní je vyprodáno. Štěstí bude mít jen asi šedesát lidí, zájem však měly tisíce lidí, píše server USA Today.

Polovina výtěžku půjde charitativním organizacím, které se zabývají plánovaným rodičovstvím a pomocí LGBT+ lidem, takže svůj příspěvek mohou poslat i ti, kteří se na čarodějnickou show nedostanou.

Knihkupectví Catland Books podobné seance uspořádalo i v minulosti. Na Valentýna ženy mohly proklínat své expartnery, uřknut už byl i americký prezident Donald Trump.

Chystaná událost vyvolala negativní ohlas především u republikánů a fanoušků Trumpa i Kavanaugha. Do knihkupectví už údajně také chodí nenávistné vzkazy a výhrůžky. Ozvali se i soudcovi křesťanští příznivci, kteří poukazují na to, že Kavanaugha jako správného křesťana „ochrání nebeský otec proti těm, kteří si přejí útok démonů“.

„Zanese to strach do srdcí křesťanských fundamentalistů. To je jeden z důvodů, proč to děláme. Někdy musíte bojovat ohněm,“ odpovídá na to spolumajitelka knihkupectví Dakota Bracciale, která pro Newsweek pronesla, že chtějí, „aby Kavanaugh trpěl“.

Kandidáta na soudce Nejvyššího soudu navrhl Trump. V průběhu září však Kavanaugha obvinilo několik žen ze sexuálního napadení, když byl ještě středoškolák. Jedna z nich, profesorka psychologie Christine Blaseyová Fordová, o něm vypovídala pod přísahou. Kavanaugh však veškerá nařčení rovněž pod přísahou odmítl s tím, že s Fordovou na střední škole ani neznal.

Kauza rozdělila nejen senátory republikánů a demokratů, ale i americkou veřejnost. Zatímco jedni soudce viděli jako oběť falešných obvinění vytažených záměrně před volbou do Nejvyššího soudu, druzí protestovali proti tomu, aby sexuální násilník získal tak důležitou funkci.