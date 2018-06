Babiš, jeho manželka a dcera byli kvůli Čapímu hnízdu poprvé u výslechu

Babiše podle deníku čekal výslech na policii den po druhém jmenování do funkce předsedy vlády. Premiéra a šéfa ANO předvolal vyšetřovatel kauzy Čapí hnízdo Pavel Nevtípil. Jak připomíná deník, po pěti měsících od vydání Sněmovnou ke stíhání to byl první Babišův výslech v pozici obviněného. Předtím na policii pouze podával vysvětlení.

Právo s odkazem na důvěryhodný zdroj uvedlo, že výslech trval krátce a na rozdíl od Babišových veřejných vystoupení, v nichž kriminalistu Nevtípila napadá, se odehrál korektně.

Tento týden se také poprvé dostavila k výslechu Babišova manželka Monika a jeho dcera z prvního manželství Adriana Bobeková. Obvinění padla už loni v říjnu, ale vyšetřující policista s výslechy čekal na to, jak dozorující státní zástupce rozhodne o stížnostech obviněných proti stíhání.

V květnu žalobce Jaroslav Šaroch vyhověl čtyřem z jedenácti obviněných a zastavil stíhání Jaroslava Faltýnka (ANO) a dalších tří lidí (více o zrušení stíhání čtěte zde). Faltýnek podle Práva předvolání na policii také dostal, avšak vypovídal už pouze v postavení svědka.

Kromě Babiše, jeho manželky a dcery čelí obvinění také Babišův syn z prvního manželství. V minulosti se objevily informace, že právě Bobeková a Andrej Babiš mladší se snaží stíhání vyhnout s odkazem na špatný zdravotní stav. Policie si proto nechala vypracovat znalecké posudky. Z výslechu Bobekové tedy vyplývá, že znalci usoudili, že je způsobilá účastnit se trestního řízení.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod jiným názvem, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. V prosinci 2007 se přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele. Podle vyšetřovatelů však ke změně nebyl ekonomický ani podnikatelský důvod.

Kvůli změně nebylo možné dohledat majitele firmy, která tak v létě 2008 získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert.