Život na českých zámcích. Za byty platí pár tisíc a smlouvy mají na neurčito

Zatímco dříve bydlel na 1. nádvoří zámku v Českém Krumlově purkrabí, tedy správce zámku, nebo výběrčí daní, dnes bydlí nejméně ve dvou bytech v budově Starého purkrabství běžní nájemníci.

V domě s opravenou renesanční fasádou platí za byt o rozloze 87 m² jen 4 660 Kč měsíčně a sto korun za služby. Cena druhého, o něco většího, je kolem 5 000 Kč.



Národní památkový ústav, který veřejnosti pronajímá 70 podobných bytů, tvrdí, že nájmy odpovídají vždy cenám v dané lokalitě. Realitní experti však hovoří jinak. „Průměrná cena měsíčního pronájmu v Českém Krumlově se v prvním čtvrtletí letošního roku pohybovala kolem 7 900 Kč, ale ani jeden z pronajímaných bytů nedosahoval velikosti 87 m²,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí Bezrealitky.cz Lukáš Kosprt.

Cenu, jakou platí lidé v bytech v Krumlově na zámku, platí lidé za byty mnohem menší. „Dá se říci, že za částku kolem pěti tisíc korun se pronajímá v Krumlově byt velikosti garsoniéry,“ dodává Kosprt.

Kdo bydlí uvnitř?

Na ceny pronájmů státních bytů se portál iDNES.cz zaměřil poté, co zjistil, že nyní už bývalá šéfka Státního zdravotního ústavu platila za státní byt v centru Prahy necelou tisícovku měsíčně. Inventura státních pronájmů pak ukázala, že byty pronajímá levně i Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Komu, to tají.

Dům na Bezručově náměstí v Opavě

Kdo bydlí v bytech ve správě památkového ústavu, zůstává také tajemstvím. Ústav odmítá jména říct s odkazem na ochranu osobních údajů. A to se týká třeba i nájemníků v domě na Bezručově náměstí v Opavě, kde sídlí i archeobotanické pracoviště AV ČR. Zde lidé platí za stometrové byty kolem 5 000 Kč včetně poplatků.

„Bezručovo náměstí je velmi žádaná lokalita v Opavě. Nevím, která adresa by mohla být žádanější. Cena 5 500 za 108 m² (cena a rozloha jednoho z bytů, pozn. red.) je výrazně podhodnocená a odpovídá bytu 1+1 o 35 m². Bývá samozřejmě rozdíl mezi bytem v původním stavu a bytem po rekonstrukci. Podle mého by se ale cena měla pohybovat kolem 10 000 Kč,“ komentoval pro iDNES.cz Ondřej Veselý z 1. opavské realitky.

Byty na Bezručově náměstí v Opavě rozloha bytu nájem služby a poplatky 108,77 5 441,00 Kč 279,00 Kč 98,97 4 950,00 Kč 191,00 Kč 98,33 4 918,00 Kč 92,00 Kč 89,93 4 498,00 Kč 236,00 Kč 101,06 5 055,00 Kč 161,00 Kč 137,68 6 887,00 Kč 150,00 Kč

Smlouvy staré desítky let

Výši měsíčních pronájmů - a tedy částku, která jde každý měsíc do kapsy státu - stanovuje Národní památkový ústav (NPÚ). Tvrdí, že správně. „Jsme povinni sjednávat nájem ve výši v místě a čase obvyklém. Není nám známo, že by u některého nájmu bytu v naší správě nebylo toto dodrženo,“ uvedla ředitelka ústavu Naděžda Goryczková.

Dodává, že by si ústav mohl udělat posudky, jak vysoké by nájmy měly být, ale to by bylo podle ní nehospodárné.

Krom toho podle ředitelky hraje roli, že se často jedná o historické nájmy řídící se smlouvami starými i několik desítek let. „Navýšení nájmu za tyto byty je tak limitováno platnými právními předpisy,“ uvádí Goryczková pro iDNES.cz.

Historické smlouvy jsou také důvodem, proč mají zájemci o bydlení na zámku smůlu. Byty se uvolňují jen zřídka. „V posledních několika letech uzavřel NPÚ nový nájem s osobou, která není zaměstnancem, pouze v jednom případě,“ uvedli památkáři.

„Staré smlouvy byly vesměs uzavírané na dobu neurčitou. Vypovědět takovou smlouvu ze strany pronajímatele není jednoduché,“ vysvětluje Jan Vozárik, místopředseda Sdružení nájemníků ČR, které se specializuje na bytovou problematiku v České republice.

Nový občanský zákoník to podle něj umožňuje jen ve třech případech - pokud nájemce hrubě porušuje povinnost vyplývající z nájmu a neplatí nájemné nebo demoluje byt; pokud je nájemce odsouzený pro nějaký úmyslný trestný čin na pronajímateli či proti cizímu majetku, který se v domě nachází, nebo musí nájemník vyklidit byt, pokud to je ve veřejném zájmu. „To se týká třeba demoličních výměrů,“ upřesnil Vozárik.

Bydlet na zámku? Není prý co závidět

Nicméně i kdyby se byty uvolnily, podle ředitelky NPÚ by případní zájemci o zámecké byty byli zklamaní. Přestože to z fotografií zvenčí nevypadá, není to podle ní žádné skvělé bydlení. A uvedla hned několik důvodů:

Byty se často nachází v kulturních nebo národních kulturních památkách, takže jsou u nich téměř vyloučeny jakékoliv úpravy, protože podléhají zákonu o státní památkové péči. „Byty přes velkou metráž mají často malou reálnou užitnou plochu, kdy nejde o standardní bytové dispozice. Často jsou to průchozí pokoje s velkými předsíněmi či halami. Nájemce tak platí za metry, které reálně nemůže účelně využívat,“ míní.



Upozornila také na vysokou energetickou náročnost bytů, ve kterých někdy není ústřední topení, a tak se v nich musí vytápět tuhými palivy. „Pro NPÚ je přínosem již to, že někdo na své náklady dotčené prostory vytápí,“ uvedla.

Zámek Lednice

Nájemci také musí počítat s čilým turistickým ruchem během sezóny. To se týká třeba i 15 bytů na zámku v Lednici. Ceny se pohybují od 2 172 Kč do 6 195 Kč. Nejmenší byt má rozlohu 46,15 m² a největší má 131,60 m². Měsíční poplatky se platí podle skutečných výdajů a hradí je nájemník.

Srovnání s tržními nájmy je v tomto případě obtížné, nabídku pronájmu bytu v Lednici nenašla redakce na internetu ani jednu. Jen v nedaleké Lužici u Hodonína se nabízí rodinný dům o rozloze 70 metrů čtverečních za 10 000 korun měsíčně. Podobně velký byt NPÚ v Lednici stojí zhruba 3 500 korun.

Jak zaznělo, Národní památkový ústav pronajímá lidem, kteří nejsou jeho zaměstnanci, 70 bytů. Každý měsíc za ně inkasuje celkem téměř čtvrt milionu korun. Na dotaz redakce, zda by tyto byty nešlo pronajímat mnohem dráž - jako exkluzivní bydlení - a tím vydělat více peněz, památkáři odpověděli:

„Nikoliv. Úvaha, že by byty ve správě NPÚ mohly být nabízeny jako ‚exkluzivní bydlení, je založena na mylné představě o charakteru dotčených prostor.“

Pokud by však NPÚ chtěl zvýšit částku, kterou z pronájmů inkasuje, jsou úpravy nájemného podle místopředsedy Sdružení nájemníků Vozárika i u historických smluv možné. „Úpravy nájemného u jakýchkoliv smluv uzavřených na dobu neurčitou občanský zákoník umožňuje. Nájemné je dnes smluvní a pokud se pronajímatel s nájemcem nedohodne na výši nájemného, tak má právo podat návrh k soudu na stanovení výše nájemného,“ dodal Vozárik.

Výběr několika bytů, které NPÚ pronajímá adresa rozloha nájem služby a poplatky Doksany 2 171,93 4 336 Kč ? Zlatá Koruna 1 113,67 2 648 Kč - Zámecká zahrada 1477, Kroměříž 122,06 6 713 Kč dle skutečnosti Libochovice 16 102,50 2 604 Kč 410 Kč Zámecká 2, 679 71 Lysice 109,48 3 503 Kč dle skutečnosti U Statku 104, 696 05 Milotice 102,13 3 047 Kč dle skutečnosti Trčkovo nám. 378, Opočno 110,88 4 158 Kč - Letohrádek čp. 37, Opočno 38,22 1 433 Kč - Ratibořice čp.3, Česká Skalice 81,11 2 044 Kč 40 Kč Zámecký park čp. 30, Slatiňany 76,73 3 762 Kč - Sychrov čp. 4 , Sychrov 173,31 3 039 Kč 767 Kč Šternberk, Horní náměstí 7, 785 01 78,00 6 850 Kč dle skutečnosti Šternberk, Horní náměstí 7, 785 01 78,00 3 704 Kč dle skutečnosti Zámek č.p. 115, 379 01 Třeboň 70,31 2 482 Kč 200 Kč Veltrusy 60 72,92 1 120 Kč ? Palackého 373, Vizovice 81,06 2 552 Kč dle skutečnosti

Levné bydlení pro kastelány jako bonus k práci

Národní památkový ústav poskytl iDNES.cz informace také o cenách bytů, které pronajímá správcům hradů a zámků a dalším zaměstnancům ústavu. Zvýhodněné pronájmy by v těchto případech nebylo těžké obhájit. I v těchto případech však NPÚ dle svých slov dbá, aby nájem byl ve výši v místě a čase obvyklém.



Třeba správci na Karlštejně tak žijí v bytech o rozloze 67 m² a 86,76 m² a v prvním měsíčně platí 335 Kč a 1 853 Kč za poplatky, v druhém platí 449 Kč měsíčně a 2 005 Kč za poplatky. Správce na hradě Bouzov žije v bytě o rozloze 75,30 m² a platí za ně 377 Kč, energie a další měsíční poplatky hradí z vlastní kapsy. V Lednici takový byt o rozloze 73,70 m² stojí 369 Kč.

„Nabídka bytu v místě výkonu práce za nájem v místě a čase obvyklý je používána jako motivační mechanismus s cílem získat nové zaměstnance či udržet si ty současné. Průměrný plat zaměstnanců NPÚ je hluboce pod celostátním průměrem (nebo výrazně nižší, než je např. plat skladníka či prodavačky v supermarketu), a proto je pro NPÚ velmi obtížné uspět na trhu práce a získat kvalitní zaměstnance,“ uvedla ředitelka Goryczková.

V roce 2017 byla průměrná mzda zaměstnanců NPÚ 25 482 Kč, dříve se pohybovala jen kolem 22 999 Kč.