Výběr obrněnců pro armádu začíná. Vítěze čeká zakázka za 53 miliard

11:30 , aktualizováno 11:30

Největší zakázka v novodobé historii české armády se rozjíždí. Puma, Lynx, Ascod nebo CV90? To jsou hlavní favorité ve hře o 53 miliard korun na dodávky 210 pásových obrněných vozidel. Ministerstvo obrany chce přímo oslovit vybrané výrobce. Ti už vyrážejí do boje a snaží se předvést to nejlepší.