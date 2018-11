Dohoda o brexitu může udržet Brity v celní unii, Mayová tlačí vládu k souhlasu

Britská vláda začala ve středu odpoledne jednat. Buď se Mayové své ministry podaří přesvědčit, že lepší podmínky nelze vyjednat a že dohoda v současné podobě má šanci na schválení v parlamentu, nebo ministři plán nepodpoří, což by mohlo vést i k rozpadu kabinetu.



V Londýně je také Arlene Fosterová, šéfka Severoirské unionistické strany (DUP), o jejíž podporu se v parlamentu konzervativní vláda opírá. Před odletem Fosterová televizi Sky News řekla, že Británie prožívá znepokojivé časy a že její strana nemůže přijmout zavedení odlišných pravidel v Severním Irsku od těch ve zbytku Británie.



Právě takové vyústění by ale podle informací médií o předběžné dohodě přinesla aktuální podoba „pojistky“ pro zachování volného režimu na severoirské hranici.

Konzervativní poslanci prosazující co nejvýraznější odluku od unijních struktur označují návrh „rozvodové dohody“ za zradu a kapitulaci před EU. „Poprvé za tisíc let nebude moci tohle místo, tenhle parlament, promlouvat do zákonů, které vládnou této zemi,“ řekl exministr zahraničí Boris Johnson.

Místopředseda Evropské výzkumné skupiny (ERG), která sdružuje zastánce důsledného rozchodu Británie s EU, zase prohlásil, že současná podoba brexitu nemá v parlamentu absolutně žádnou šanci na úspěch.

Demise ministrů?

Hlasování zákonodárců o případné dohodě je však stále poměrně daleko a Mayová musí nejdříve získat podporu vlastního kabinetu. Několik ministrů přitom v posledních dnech vyslovovalo výhrady k nastolenému kurzu vyjednávání s Bruselem a dokonce vyzývalo k ukončení rozhovorů a důsledné přípravě na brexit bez dohody. Vyloučeny nejsou demise řady ministrů.

Mayová už má ale podle The Sun podporu důležitých členů vlády včetně ministrů pro brexit Dominica Raaba, životního prostředí Michaela Govea a vnitra Sajida Javida, kteří od začátku podporovali odchod Británie z EU.

Další zastánkyně tvrdší linie ohledně brexitu Andrea Leadsomová se po nedávné kritice směřování rozhovorů v Bruselu ve středu vyjádřila pozitivněji. „Měla jsem s premiérkou dobrý rozhovor a teď se dívám na detaily dohody a jsem skutečně velkým optimistou, že budeme mít dobrou dohodu,“ řekla.

Relativně příznivé bylo také vyjádření výkonného ředitele britské součásti německého koncernu Siemens Jürgena Maiera. „Instinkt mi říká, že to musíme podpořit a zajistit, aby tato dohoda fungovala. My potřebujeme jistotu. Zdá se, že toto je jediná dohoda široko daleko,“ citovala jej agentura Reuters.

Podle hlavní politické zpravodajky BBC Laury Kuenssbergové by se o návrhu vláda mohla radit i déle než tři hodiny. Pakliže by kabinet dohodu nesmetl ze stolu, byl by zřejmě v rychlém sledu zveřejněn jak samotný, asi 500stránkový dokument, tak rámcové politické prohlášení o budoucích vztazích Británie s EU, které jej doprovází.

Tento posun by umožnil svolání mimořádného summitu EU ohledně brexitu na konci měsíce.

Británie zůstane v celní unii

Informace o dohodě začaly prosakovat do médií. Podle britského tisku bylo dojednáno, že „pojistka“ zabraňující vzniku hranice mezi Irskem a Severním Irskem by ponechala v evropské celní unii celou Británii. Deník Financial Times (FT) píše, že cena, kterou žádá Brusel za tento ústupek, je vysoká.

Záložní plán pro zachování volného pohybu osob a zboží přes irskou hranici by nabral účinnost po přechodném období a to v případě, že by během něj Británie a EU nenašly lepší řešení dosahující stejného výsledku.

Podoba pojistky byla v poslední fázi vyjednávání hlavní překážkou, protože původní plán EU by vedl k nastolení rozdílných pravidel v Severním Irsku a zbytku Spojeného království.

Reportér televize ITV Robert Peston však s odkazem na své zdroje uvádí, že ani při novém řešení by neplatily pro celou Británii zcela stejné podmínky. Aktuální podoba severoirské pojistky je podle něj v Bruselu označovaná jako „bazén“, přičemž Severní Irsko by skončilo v hlubokém konci a zbytek Británie v mělkém.

Jak Peston, tak FT tvrdí, že Británie by setrvala v unijní bezcelní zóně, avšak Severní Irsko by navíc nadále podléhalo pravidlům jednotného trhu EU.

Proti rámcové dohodě proto už nyní vystupují zástupci DUP. Strana požaduje, aby i po brexitu bylo Severní Irsko se zbytkem Británie regulačně „sladěné“. „Z toho, co jsme viděli a slyšeli, nemáme dojem, že je to nejlepší možná dohoda,“ řekl ve středu stanici BBC Radio 4 šéf poslaneckého klubu DUP Jeffrey Donaldson.

Dalším potenciálním problémem pro plán Mayové jsou významné požadavky zanesené do návrhu severoirské pojistky výměnou za ponechání Londýna v celní unii. Britská premiérka podle médií ve světle těchto nepříjemných kompromisů bude zdůrazňovat, že opatření je pouze záložním plánem, na jehož uplatnění nemusí nikdy dojít.

Podle Pestona však „nikdo, možná s výjimkou premiérky, neočekává“, že se během přechodného období do prosince 2020 objeví lepší řešení. „Naopak, většina unijních politiků očekává, že pojistka bude realitou našich obchodních vztahů po mnoho let,“ napsal politický editor ITV.

Podle FT aktuální dohoda neumožňuje Londýnu jednostranně působení záložního režimu ukončit. Zastánci tvrdšího brexitu v britské vládě a v Konzervativní straně jistě nebudou nadšeni ani z hrozící povinnosti dodržovat po přechodném období pravidla EU o konkurenci, státních dotacích nebo o ochraně životního prostředí.

FT uvádí, že mnoho členských zemí EU bylo překvapeno zahrnutím celní unie do „rozvodové dohody“ s Británií a volalo tak po zárukách, které zajistí po brexitu „rovné hrací pole“. „S tímto na paměti přidal (hlavní unijní vyjednavač Michel) Barnier do návrhu dokumentu možná nejpřísnější omezení uvalená na některou ze zemí mimo jednotný trh,“ napsal FT.