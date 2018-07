Stojící kamiony a letadla, vypovídání lidí. Evropa vyhlíží tvrdý brexit

17:42 , aktualizováno 17:42

Evropa se chystá na všechny scénáře odchodu Velké Británie ze EU. A to včetně možnosti, že Londýn a Brusel žádnou dohodu o brexitu neuzavřou. Co by takový chaotický odchod páté největší ekonomiky světa z Unie znamenal?