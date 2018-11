Britská vláda se hroutí. Odcházejí dva ministři, s podporou koaliční strany

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Končí ministr pro brexit Dominic Raab a také ministryně práce Esther McVeyová. Raab zdůvodnil svůj odchod komplikacemi, které dohoda přináší pro Severní Irsko. Uznal sice, že chápe, proč se Mayová rozhodla hájit podobu dohody, se kterou vláda ve středu souhlasila, sám ji ale podpořit nemůže.

Vedení DUP se od středečního večerního jednání s Mayovou ke svým hlasovacím plánům nevyjádřilo. Poslanec za DUP Jim Shannon nicméně řekl zpravodajské společnosti BBC, že strana „rozhodně bude“ v parlamentu hlasovat proti dohodě, které dala britská vláda ve středu zelenou po dlouhé mimořádné schůzi. „Cítíme se velmi zrazeni,“ dodal.

Mayová před poslanci Dolní sněmovny parlamentu ve čtvrtek řekla, že odchod Spojeného království z Evropské unie se neobejde bez obtížných rozhodnutí, ústupky činí nejen Londýn, ale i Brusel. Zdůraznila, že návrh dohody podpořený ve středu jejím kabinetem je stále jen návrhem, nikoli konečnou verzí. Otázka hranice mezi Irskem a Severním Irskem, která je pro EU i Británii klíčová, může být podle Mayové vyřešena v rámci budoucí dohody o vztazích mezi Spojeným královstvím a EU.

„Volba je jednoduchá. Můžeme si vybrat odchod bez dohody, podstoupit riziko neuskutečnění brexitu, nebo se sjednotit a podpořit tu nejlepší dohodu, která mohla být dojednána,“ prohlásila v emotivním projevu premiérka.

Mayová uznala, že brexitový proces je nepříjemný, ale je přesvědčena, že je možné dosáhnout dobré dohody, která bude v zájmu Británie. S unií chce nadále intenzivně jednat, aby zajistila nejlepší možný rámec budoucích vztahů. Právě touto cestou by se podle ní mohla vyřešit i otázka meziirských hranic.

Britská vláda se ale podle ní stále připravuje i na možnost odejít z Evropské unie i neřízeně bez dohody.



Klíčoví severoirští spojenci jsou proti

Podmínkou DUP pro podporu jakékoli brexitové dohody bylo, aby se po odchodu Británie z EU na Severní Irsko nadále vztahovala stejná pravidla, jako na zbytek britského území. Aktuální podoba takzvané pojistky pro zachování hladkého režimu na hranici mezi Irskem a Severním Irskem ale jde proti tomuto požadavku. Toto „dočasné“ opatření by nabylo platnost po přechodném období za situace, že by se Británie a EU nedohodly na lepším trvalém řešení.

„To, co je absolutně zřejmé, je, že tato dohoda je mrtvá; moje předpověď je, že Theresa Mayová do Vánoc jako premiérka skončí,“ řekl severoirský zákonodárce Wells. Podle něj dojednané podmínky vystoupení z EU podkopávají „ústavní status Severního Irska jako součásti Spojeného království“, což je prý také hlavní příčinou odporu mnoha konzervativních poslanců britského

„Za prvé, jsem přesvědčen, že regulační opatření navrhované pro Severní Irsko představuje velice reálnou hrozbu pro celistvost Spojeného království,“ zdůvodnil Raab svou rezignaci. Jako druhý důvod zmínil nesouhlas s pojistkou, která by v případě neexistence ujednání o podobě budoucích vztahů po konci přechodného období začala platit, aby mezi Severním Irskem a unijním Irskem nevznikla žádná tvrdá hranice. Raab kritizoval, že právo veta v tomto případě drží EU.

Vládu premiérky Mayové ve čtvrtek opustil také státní tajemník pro Severní Irsko Shailesh Vara. Ten oznámil, že nemůže souhlasit s brexitovou dohodou, podle které Británie uvízne na půli cesty bez časového harmonogramu na to, kdy se opět stane suverénní zemí.

Vláda Mayové ztratila autoritu, tvrdí labouristé

Podle britských opozičních labouristů nezůstala vládě Mayové po dnešních rezignacích ministrů žádná autorita. „Tohle není dohoda, kterou jste národu slibovali,“ prohlásil ve sněmovně lídr labouristů Jeremy Corbyn.

„Vláda se nám rozpadá před očima poté, co už podruhé odmítl ministr pro brexit podpořit plán premiérky Mayové,“ uvedl stínový ministr pro úřad vlády Jon Trickett.

„Tohle je dvacátý ministr, který odešel z vlády Theresy Mayové za její dvouleté působení ve funkci premiérky. Theresa Mayová už nemá žádnou autoritu a zjevně není schopna docílit brexitové dohody, která by měla podporu byť jen jejího kabinetu - nemluvě o parlamentu a lidu naší země,“ řekl Trickett po Raabově rezignaci. Britští novináři nyní spekulují, zda Raabův krok neznamená konec aktuální vlády.

Severoirská pojistka není funkční

Takzvaný protokol o Irsku a Severním Irsku představoval jednu z největších překážek pro dokončení čerstvě ujednané dohody o vystoupení Británie z Evropské unie. Právně závazné opatření má zajistit bezproblémový režim na irské hranici i po přechodném období po britském odchodu z evropského bloku, které je naplánováno do prosince 2020, pokud během tohoto období Brusel a Londýn nenaleznou lepší řešení. Deník Financial Times (FT) ve čtvrtek ale po prozkoumání návrhu „rozvodové dohody“ napsal, že severoirská pojistka, tak jak je nyní formulovaná, nemůže fungovat.

Vyjednavači museli při jejím utváření pracovat s několika v zásadě protichůdnými kritérii. Británie požadovala zajištění odchodu ze struktur jednotného trhu EU a odmítala jakékoli štěpení svého území v podobě kontrol mezi Severním Irskem a zbytkem Spojeného království. Zároveň ale chtěly obě strany předejít obnovení kontrol na hranici mezi Irskou republikou a Severním Irskem, která bude po brexitu jedinou pozemní hranicí Británie a EU.

Výsledkem je pojistka, která by v případě uplatnění vytvořila po přechodném období společnou celní zónu Británie a EU. Severní Irsko by ale navíc podléhalo řadě evropských standardů ohledně potravin a dalšího zboží, aby bylo možno zajistit jeho bezproblémové proudění přes hranici s Irskem. Podle webu Politico.eu to v praxi bude obnášet dodatečné kontroly při lodní dopravě mezi Severním Irskem a zbytkem Británie.

Tyto okolnosti způsobují, že proti dohodě vystupují jak zastánci tvrdého brexitu, kteří se obávají trvalého provázání s evropskými strukturami, tak severoirští unionisté, kteří odmítají rozdíly od zbytku britského území. Návrh brexitové dohody označuje irský protokol za dočasné opatření, v médiích se však objevily spekulace, že právě tento záložní plán by mohl být základem pro podobu budoucích vztahů Británie s unií.

Podle FT navíc pojistka ve své současné podobě nemůže fungovat. Deník citoval nejmenovaného vysoce postaveného britského úředníka, podle kterého jde takřka o „sebedestruktivní mechanismus“, který zaručuje, že jej nikdy nebude možno použít. „Vyžaduje dodatečné budoucí dohody, aby mohl správně fungovat a zachovat ‚last minute‘ dodavatelské řetězy, na které výrobci a obchodníci spoléhají,“ napsal FT.