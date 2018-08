Na shledanou světe. Britové přijdou po brexitu o zásadní smlouvy

Už příští rok v březnu přestanou platit dohody a smlouvy, které během posledních desetiletí vyjednala Evropská unie a které se vztahují také k fungování britského státu. Ty se týkají všeho od leteckého spojení přes Atlantik, oprav jaderných elektráren až po dovoz léků a potravin.



Británie sice může zkusit oprášit své původní dohody před rokem 1973, kdy se stala členem EHS, předchůdce Evropské unie, ale mnohé z nich budou zastaralé. Další rovnou neexistující.

Čas se přitom rychle krátí. K dokončení finální odchodové dohody Británie z EU zbývají nanejvýš už jen tři měsíce. Přesto je tato smlouva zatím stále v nedohlednu.

I pokud by se ji přece jen podařilo ještě narychlo připravit, není zaručeno, že projde schvalováním v britském parlamentu.

Britská vláda soustavně potvrzuje, že má v úmyslu odejít z EU ke dni 29. března 2019, tedy ve chvíli, kdy vyprší dvouletá lhůta po aktivaci článku 50 Lisabonské smlouvy. Právě v tento den v roce 2017 britský velvyslanec při EU Tim Barrow osobně předal britský rezignační dopis do rukou předsedy Evropské komise Donalda Tuska.

Jednání mezi Británií a EU postupují pomalu a v současnosti není pravděpodobné, že bude vůle vše ještě více natahovat a lhůtu pro přípravu finální dohody prodloužit.

Krásné nové dohody

„Jednou z výhod vystoupení Británie z EU je, že budeme moci navazovat obchodní dohody se státy po celém světě, lepší, než má v současné době EU,“ řekl politický náměstek na britském ministerstvu pro věci odchodu z EU Martin Callanan v rozhovoru pro MF DNES letos v červenci.

To ale nebude žádný jednoduchý úkol. Podle analýzy listu Financial Times budou Britové muset znovu vyjednat nejméně 759 dohod se 168 státy, jen aby Británie zůstala alespoň v pozici, v níž je nyní.

Za poslední desetiletí Evropská unie jako celek domluvila smlouvy popsané na statisících stran, které se zabývají v podstatě všemi aspekty fungování státu. Od pravidel pro letecké spojení mezi Evropou a USA přes rybolov ve vodách u pobřeží Jižní Ameriky až po zemědělskou obchodní výměnu s Islandem.

Tyto dohody navíc Británie bude vyjednávat pod časovým tlakem. Přinejmenším některé státy také budou chtít využít situace a v nových smlouvách získat výhody, které nyní nemají. Nemusí se jim to sice podařit, ale už jenom to, že to zkusí, bude pro Británii znamenat další časové zdržení a nutnost vynaložit vyšší úsilí k tomu, aby nová dohoda byla podepsána.

Například Rusové se nijak netají tím, že z dočasně oslabené Británie zkusí vytěžit co nejvíc. „Ruská diplomacie je známá svými tvrdými vyjednavači. Také jsme na to patřičně hrdí,“ řekl jeden z ruských diplomatů na dotaz, zda se Británii pokusí využít. Po nedávné aféře dvojích otrav bojovým jedem novičokem, z nichž britská vláda viní právě Rusko, navíc na ruské straně nebude velká vůle dělat ústupky a kompromisy.

Jako nový stát

„Nejbližší přirovnání, které pro situaci Británie po tvrdém brexitu můžeme použít, je vznik nového státu. Je to jako začínat téměř od nuly,“ říká bývalý právník britské vlády Andrew Hood, který nyní působí v soukromé advokátní firmě.

Z více než sedmi stovek smluv se téměř tři sta týká bilaterálních obchodních dohod, další dvě stovky upravují mezinárodní spolupráci v oblastech, jako je sdílení citlivých dat nebo antimonopolní pravidla.

Jen čistě po praktické stránce bude každá dohoda představovat četné a opakované zahraniční cesty po celém světě.

Každá smlouva se bude muset otevřít a prostudovat. Právníci britské vlády pak začnou navazovat kontakty se svými protějšky v každé konkrétní zemi, domlouvat schůzky, opakovaně na ně cestovat, postupovat ve vyjednávání a úspěšně je ukončovat.

„Mluvíme o obrovském počtu komplexních dokumentů,“ říká někdejší britský vyslanec při EU David Hannay. „Množství práce, které by je všechny nahradilo, je nepředstavitelné.“

Británie i EU se už začaly připravovat na možnost, že nastane takzvaný tvrdý brexit, tedy že Británie odejde bez dohody, která bude upravovat její budoucí vztah vůči EU.

Brusel už vydal sérii 68 dokumentů, které popisují následný stav v řadě oblastí včetně bezpečnosti, energetiky nebo obchodu. Podobné „návody“ Británie začala zveřejňovat minulý týden, poslední z celkem asi osmdesáti má být venku do konce září. V nich už Británie počítá s tím, že bude i nadále sdílet některá pravidla EU.

