Británie musí ohledně brexitu nabídnout něco nového, míní Evropská unie

Mírnější tón ale zvolil šéf unijního vyjednávacího týmu Michel Barnier. Připustil, že potřebné dohody může být dosaženo v příštích týdnech. Je k tomu ovšem podle něj zapotřebí „klidné a vážné práce“ a též více času.

Británie má unii opustit v březnu příštího roku. V neděli ale britský ministr pro brexit Dominic Raab odmítl text, který byl v zásadě domluvený na expertní úrovni, tedy „rozvodovou smlouvu“ upravující podobu britského konce v EU k 29. březnu 2019. Klíčovým sporem zůstává vyřešení celního režimu na hranici mezi Irskem a britským Severním Irskem.

Podle Tuska se v dané situaci neřízený odchod Spojeného království z evropského bloku jeví pravděpodobnějším než kdykoli předtím. „Neznamená to ale, že je to naše priorita,“ uvedl Tusk. Průlom v brexitových rozhovorech si podle něj žádá více než jen dobrou vůli.

„Zítra (ve středu) se zeptám premiérky Mayové, zda má nějaké konkrétní návrhy, jak se dostat ze slepé uličky. Jedině takové návrhy mohou vést k průlomu,“ poznamenal šéf unijních summitů před středeční pracovní večeří, při které budou vedoucí představitelé sedmadvacítky jednat o brexitu. Mayová je má předtím seznámit s britským pohledem na věc.

Předsedkyně britské vlády v reakci na Tuskova slova prostřednictvím svého mluvčího vzkázala, že svůj postoj vysvětlila už v pondělí. Dodala, že summit je příležitostí konstatovat, že bylo dosaženo pokroku a že Londýn je odhodlán na dohodě tvrdě pracovat. Mayová v pondělí v britském parlamentu mimo jiné řekla, že dojednat s unií dohodu o brexitu je stále možné.

Kvůli váznoucím jednáním s Bruselem se v úterý sešla britská vláda, žádné rozhodnutí ale nepadlo. Podle mluvčího Mayové kabinet podpořil námitky premiérky ohledně záložního scénáře pro režim na hranici mezi Irskem a Severním Irskem.

Plán by v praxi znamenal, že Severní Irsko by ve všech klíčových aspektech zůstalo v evropské celní unii a celní hranice by se tak posunula do moře mezi Irskem a britskými ostrovy. Vláda Mayové ale odmítá, aby pro britské Severní Irsko platil jiný celní režim než pro ostatní britská území.

Jednání se táhnou

Bruselský summit v úterý v Lucemburku připravovali ministři pro evropské záležitosti. Místopředseda Evropské komise Frans Timmermans při příchodu na schůzku řekl, že Mayová by měla ve středu večer s lídry dalších zemí EU o názoru Londýna otevřeně diskutovat.



Podle irského ministra zahraničí Simona Coveneye je dohoda o „řízeném a rozumném brexitu“ možná a jednání o stále otevřených věcech budou pokračovat. Německý státní tajemník pro evropské otázky Michael Roth upozornil, že ačkoli EU stojí o spravedlivou dohodu s Británií, nesmí takové ujednání ohrožovat unijní jednotný trh.

V Bruselu dobře informovaný unijní činitel řekl novinářům, že lídři ve středu večer kromě jiného rozhodnou, zda má smysl na listopad svolávat mimořádný unijní summit k brexitu.

Data českých statistiků ukázala, že kvůli nejistotě okolo brexitu začala výrazně klesat obchodní výměna s Británií. Od začátku roku se vývoz do Británie snížil o 4,5 procenta.