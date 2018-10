Podle Mayové je dohoda o brexitu stále možná

Mayová se v pondělí sešla s poslanci britského parlamentu. Otázka budoucího uspořádání na hranici mezi Severním Irskem a Irskou republikou byla jedním z hlavních sporných bodů. Naději, že se podaří dohody o brexitu dosáhnout, před jednáním s irským premiérem vyjádřila také Arlene Fosterová, předsedkyně severoirské strany DUP, na jejíž podpoře je menšinový kabinet v Londýně závislý.

Hlavní vyjednávač EU Michel Barnier a britský ministr pro brexit Dominic Raab se o víkendu sešli, aby vyřešili klíčové problémy, které brání uzavření brexitové dohody. To se ovšem nepodařilo. Už ve středu večer přitom chtěli prezidenti a premiéři zemí evropské sedmadvacítky na pracovní večeři vyjádřit souhlas alespoň s náčrtem podoby „rozvodové smlouvy“.

Premiérka Mayová v pondělí poslancům řekla, že jednání postoupila do závěrečné fáze a je třeba si zachovat chladnou hlavu. V rozhovorech se podle ní podařilo v posledních týdnech dosáhnout „skutečného pokroku“ a na dobré cestě je také snaha o nalezení řešení budoucí podoby hranice mezi Severním Irskem, které je součástí Spojeného království, a Irskou republikou, která zůstává členem EU.

Mayová věří, že žádná dohoda je lepší než špatná dohoda

Premiérka Mayová v pondělí opět odmítla návrh EU, aby Severní Irsko zůstalo po brexitu součástí celní unie, zatímco zbytek království, tedy Anglie, Wales a Skotsko, ji opustí. Řešením je podle ní spíše to, aby součástí celní unie zůstala celá Británie. Toto řešení by ovšem muselo být jasně časově ohraničené, aby Británie nezůstala v celní unii „polapena“ natrvalo. Mayová řekla, že očekává, že v případě dojednání kompromisu by Británie celní unii opustila nejpozději na konci roku 2021.



Mayová poslancům rovněž zopakovala, že nadále věří, že žádná dohoda je lepší než špatná dohoda. Vláda se proto dál připravuje i na možnost, že se dohodu mezi Londýnem a Bruselem uzavřít nepodaří.

Premiérka podle svého mluvčího v uplynulých dnech telefonicky hovořila o aktuální situaci kolem jednání s německou kancléřkou Angelou Merkelovou a nizozemským premiérem Markem Ruttem. Měla by ještě měla telefonovat s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Ten v pondělí vyjádřil přesvědčení, že je možné dohodu s Londýnem uzavřít, připravený je prý ale na „všechny scénáře“.

Předsedkyně severoirské Demokratické unionistické strany (DUP) Arlene Fosterová v pondělí před setkáním s irským premiérem Leem Varadkarem v Dublinu řekla, že doufá, že se podaří dohodu o brexitu dojednat a že dohoda povede k „rozumnému brexitu“.

„Opravdu velmi doufám v to, že se podaří dohodu uzavřít... Chceme rozumný brexit, který bude vyhovovat Severnímu Irsku, ale také našim kolegům a přátelům v Irské republice,“ řekla Fosterová, jejíž strana podporuje menšinovou vládu premiérky Mayové. Na otázku, zda by byla ochotna kvůli dohodě o brexitu, která jí nebude vyhovovat, kabinetu v Londýně podporu odepřít, Fosterová jasně neodpověděla. Nehodlá se prý zabývat hypotetickými otázkami. Zároveň ale zopakovala, že nepřipustí, aby Severní Irsko bylo odděleno obchodními bariérami od zbytku Spojeného království.

Jak se bude situace dál vyvíjet by mělo být jasné v úterý. Podle listu Finacial Times Brusel čeká na to, jak dopadne úterní zasedání britské vlády, na kterém se bude o brexitu jednat. „Rozhodli jsme se vyčkat den, abychom viděli, co se v Londýně stane,“ citoval list vysoce postaveného diplomata EU.