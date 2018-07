Čím dál víc Britů by chtělo o podobě brexitu rozhodnout v referendu

V průzkumu o je nyní pro volbu o finální podobě brexitu o pět procent více než v červnu, kdy bylo pro pouze 37 procent dotázaných. Procento nerozhodnutých se však nezměnilo. Pouze necelá pětina těch, kteří před dvěma lety volili odchod z EU je pro další referendum a pouze 21 procent těch, kteří se označují jako konzervativci podporuje finální referendum. Pro jsou hlavně voliči labouristů a liberálů.



V dva roky starém referendu z června 2016 zvolilo odchod z Evropské Unie 51,9 procenta voličů. Průzkum ukazuje, že se názory na brexit od té doby sice mírně proměnily, nelze však s jistotou říci, že pokud by se rozhodovalo dnes, výsledek by byl jiný než před dvěma lety. Pokud by se referendum o odchodu konalo nyní, Británie by sice podle tohoto průzkumu neodešla, v roce 2016 však dopadaly průzkumy podobně a nakonec Britové zvolili odchod. Nyní 45 procent dotázaných říká, že by bylo proti odchodu, 42 procent by bylo pro a 9 procent není rozhodnutých.

Výzkum také ukázal, že labouristé vedení Jeremy Corbynem ztratili náskok ve volebních preferencích a volilo by je 38 procent respondentů. Stejné množství lidí by volilo konzervativce premiérky Mayové. Tři čtvrtiny dotázaných si také myslí, že Mayová si ve vyjednávání o brexitu nevede dobře a pouze 14 procent hodnotí její vyjednávání kladně.

List The Independent v úterý spustil kampaň, která podporuje finální referendum o brexitu. Její součástí je i petice, kterou podepsalo již 250 tisíc lidí. Kampaň podpořil i bývalý premiér Tony Blair.

Francouzská ministryně pro evropské záležitosti Nathalie Loiseauová zahraničí ve čtvrtek v rozhovoru pro BBC Radio 4 řekla, že Británie má stále “otevřené dveře“ pro návrat do EU.