„Domníváme se, že je nanejvýš pravděpodobné, že to bylo jeho (Putinovo) rozhodnutí použít nervovou látku na ulicích Spojeného království, na ulicích Evropy poprvé od druhé světové války,“ uvedl Johnson podle agentury Reuters.

Rozšířil tak současnou rétoriku britské vlády, podle které za útokem stojí Rusko. Britská premiéra Theresa Mayová si nechala předvolat ruského velvyslance ve Velké Británii, který má podat vysvětlení.

Johnson dodal, že vláda nemá nic proti Rusům samotným. „Výsledkem toho, co se nyní děje, nebude rusofobie,“ zdůraznil šéf britské diplomacie s tím, že Velká Británie není ve sporu s obyčejnými lidmi, ale s Putinovým Kremlem.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov Johnsonova slova záhy označil za šokující a za neodpustitelné porušení diplomatické slušnosti. V neděli se v Rusku konají prezidentské volby, v nichž je Putin jasným favoritem.

Skripala, který byl agentem ruské vojenské rozvědky GRU a spolupracoval s britskou tajnou službou, a jeho dceru Juliji otrávili v jihoanglickém Salisbury nervově paralytickou látkou 4. března. Oba jsou nadále v nemocnici v kritickém stavu.

Podle Britů byli otráveni látkou Novičok vyvíjenou v 70. a 80. letech minulého století v Sovětském svazu. Rusko zodpovědnost za útok od počátku odmítá a chystá reakci na britská opatření namířená proti Rusku, která mimo jiné zahrnují vypovězení 23 ruských diplomatů.

EU hledá reakci, Merkelová nevidí jinou než ruskou alternativu

Útokem se bude příští týden zabývat i Evropská unie, která podle diplomatů hledá odpovídající reakci. Se situací nejprve v pondělí seznámí své evropské kolegy na pravidelné schůzce právě Johnson. Ve čtvrtek se záležitost dostane na jednání šéfů států a vlád, kteří se do Bruselu sjíždějí na březnový summit EU.

„Summit bude důležitý moment, kde se dají očekávat nějaké závěry,“ řekl v pátek vysoce postavený britský diplomat. Ohledně konkrétní podoby unijní reakce nad rámec politických vyjádření podpory však spekulovat nechtěl s tím, že Londýn i Unie teď hledají odpovídající postup. „Existuje vějíř možností, které zvažujeme,“ uvedl pouze.

Bez odpovědi nyní nechal britský diplomat otázku, zda mezi zvažovanými možnostmi je i žádost Británie o aktivaci článku 42 lisabonské smlouvy. Ten předpokládá, že ostatní státy EU poskytnou veškerou pomoc a podporu členské zemi, která se stala na svém území terčem ozbrojeného napadení. Článek byl zatím aktivován jednou, po teroristických útocích ve Francii na podzim roku 2015.

Německá kancléřka Angela Merkelová v pátek zopakovala, že Německo nevidí „žádnou přesvědčivou alternativu“ k tomu, že za útokem na Skripala a jeho dceru stojí Rusko.

Na summitu EU příští týden podle ní šéfové států a vlád budou debatovat především o nutnosti vyjasnit podrobnosti útoku. Případný bojkot mistrovství světa ve fotbale, které se v létě uskuteční v Rusku, podle německé kancléřky nebude prioritou jednání.



Johnsona čeká kromě schůzky s ostatními ministry zahraničí také jednání s generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem. Britský diplomat v pátek upozornil, že na programu pondělní schůzky evropských šéfů diplomacie je také po více než roce situace na Ukrajině.



Podle britských představitelů je to vhodné, neboť ruský podíl na útoku v Salisbury podle nich zapadá do vzorce chování Ruska z posledních let, stejně jako podíl Moskvy na ukrajinské krizi, anexe Krymu, kybernetické útoky v Evropě či třeba přelety ruských vojenských letadel v těsné blízkosti vzdušných prostorů evropských zemí.