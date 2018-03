Británie trestá Rusko za otravu agenta, vypoví dvě desítky diplomatů

Třiadvacet ruských diplomatů, kteří by měli opustit Británii, úřady podle Mayové identifikovaly jako nedeklarované pracovníky tajných služeb. Za posledních více než třicet let se nestalo, že by Londýn vypověděl ze země tolik diplomatů.

Británie rovněž zruší plánované schůzky s Rusy na nejvyšší úrovni, například schůzku s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem. Členové vlády ani královské rodiny také nepojedou na mistrovství světa ve fotbale, které se bude v Rusku konat v červnu a v červenci.



„Zmrazíme ruská státní aktiva, kdekoli budeme mít důkaz, že by mohla být použita k ohrožení života či majetku britských občanů nebo lidí v Británii žijících,“ oznámila Mayová další opatření. Británie podle ní rovněž posílí své možnosti uvalovat sankce za porušování lidských práv.

Londýn kvůli Skripalově kauze podle premiérky prověří, zda není třeba přijmout nová opatření namířená proti špionáži. „Je tragické, že se prezident Putin rozhodl jednat tímto způsobem,“ uvedla Mayová. Zároveň poděkovala za podporu, jaké se Británii v posledních dnech dostalo od řady spojeneckých zemí.

Někdejšího příslušníka ruské vojenské rozvědky Skripala 4. března v jihoanglickém Salisbury někdo otrávil. Při útoku byl použita nervová látka Novičok vyvinutá v 80. letech sovětskými vědci. „Vyléčit se z následků je prakticky nemožné, ti lidé jsou odepsáni. Dokonce i kdyby přežili, nikdy se neuzdraví,“ uvedl pro Interfax jeden z tvůrců látky Vil Mirzajanov.



Mayová: Pokus o vraždu má na svědomí Rusko

Za pokus o vraždu Sergeje a Julije Skripalových podle Mayové může Rusko. Po útoku v Salisbury podle ní existovaly jen dvě verze. Buď čin Rusko spáchalo přímo, nebo ruská vláda nad smrtící látkou ztratila kontrolu. Moskva podle britské premiérky tváří v tvář žádosti o vysvětlení, jak se Novičok dostal do Británie, projevila naprosté pohrdání. Jediným možným závěrem tak může být, že Rusko má pokus o vraždu Skripalových na svědomí.

Ruské velvyslanectví v Londýně označilo vyhoštění ruských diplomatů za nepřijatelné, neodůvodněné a neprozíravé. Odpovědnost za „úpadek“ vzájemných vztahů má prý Londýn.

Mayová v pondělí dala Moskvě čas do úterní půlnoci, aby vysvětlila, jak se nervová látka Novičok dostala do Británie. Rusko odmítlo na britské ultimátum reagovat. „Moskva nepřijme absolutně prázdná a neprokázaná obvinění, odmítá jazyk ultimát,“ řekl mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov.

Na žádost Británie se ve středu ve 20:00 SEČ mimořádně sejde Rada bezpečnosti OSN. Britové ve středu na jednání Severoatlantické rady potvrdili, že v Salisbury byla před deseti dny použita nervová látka vojenského typu a že odpovědné je s velkou pravděpodobností Rusko. Britská strana v NATO uvedla, že šlo o bezohledný útok proti Spojenému království, který ohrozil životy nevinných civilistů.