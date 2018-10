Horník ze STAN radí ODS, ať najde do čela Senátu někoho jiného než Kuberu

V klubu ODS vidí Horník vhodnější kandidáty. Jmenoval Miloše Vystrčila a Jiřího Oberfalzera. I lidovecký kandidát Václav Hampl by měl v klubu Starostů větší podporu než Kubera. Starostové mají podle něj tři možné kandidáty na předsedu horní komory - Zbyňka Linharta, Jiřího Růžičku a Petra Holečka.

STAN k šestnácti senátorům, které má na základě výsledků voleb, přibere dosud nezařazenou Alenu Dernerovou a má šanci, že získá i některé z neúspěšných prezidentských kandidátů, kteří byli v minulých dnech zvoleni do Senátu - Jiřího Drahoše, Marka Hilšera či Pavla Fischera. Dva prvně jmenovaní by již ve čtvrtek mohli říci, ke komu se přidají. Zda ke STAN či případně k lidovcům. Hilšer nevyloučil ani Klub liberální demokracie SEN 21.



Ustavující schůze horní komory v obměněném složení se uskuteční v polovině listopadu. „Prostor na vyjednávání je. Do té doby se stane mnohé,“ řekl místopředseda Senátu a kandidát ODS na předsedu Senátu Jaroslav Kubera.

ODS si nechce nechat „kádrovat“ Kuberu a snaží získat do klubu jako akvizice Ladislava Faktora, nezávislého za Českobudějovicko, a Jitku Chalánkovou zvolenou na Prostějovsku, která byla místopředsedkyní TOP 09 a před tím byla i v KDU-ČSL. O Chalánkovou mají ovšem zájem i lidovci. Klub ODS by mohl posílit také dosud nezařazený senátor Ivo Valenta, který podporuje stranu Soukromníci. A ta spolupracuje s ODS.

Předseda nejmenšího Klubu pro liberální demokracii - Senátor 21 Václav Láska řekl, že pravidlo o tom, že by měl být zvolen kandidát nejsilnějšího klubu, ztrácí smysl, když se do klubů „nahánějí“ nezařazení senátoři. Každý z největších klubů ODS, lidovců a Starostů by měl navrhnout svého kandidáta a mezi nimi by se rozhodlo.