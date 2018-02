Nejsme ochranka, brání se učitelé Trumpovu návrhu posílat zbraně do škol

O tom, že by se v rozpočtu našly peníze na zbraně a výcvik pro milion vyučujících, informoval ve čtvrtek podle britského The Guardian mluvčí Bílého domu Raj Shah.

Trump navrhuje také finanční bonusy pro „deset, dvacet, čtyřicet procent ozbrojených učitelů“. Pokud by každý z nich dostal tisícidolarový příplatek, státní kasu by to vyšlo na miliardu dolarů. „Vážně si myslíte, že je to na zajištění bezpečnosti ve školách příliš?“ odmítl výtky Shah s tím, že bude hlava Spojených států brzy o svých návrzích jednat s kongresmany.

„Kdyby tam byl učitel, který to umí se střelnými zbraněmi, takoví lidé by mohli snadno a rychle útok zastavit,“ řekl Trump ve čtvrtek. Později svá slova korigoval. „Nikdy jsem neřekl ‚dejte učitelům zbraně‘, jak uvedly ve lživém zpravodajství (televize) CNN a NBC. Řekl jsem: podívejme se na možnost ‚dát zbraně zdatným učitelům s vojenským či zvláštním výcvikem – jen těm nejlepším,“ napsal na Twitter.

Představa, že budou na každou vyučovací hodinu nosit zbraň, se však podle deníku The New York Times (NYT) nelíbí ani samotným učitelům. „Měla jsem pocit, že to Trump vzdal,“ míní Teresa Meredithová, učitelka v mateřské škole v Shelbyville v Indianě.

Prezidentovy komentáře v ní vzbudily dojem, jako by bylo normální, že další masové střelby ve školách budou následovat. „Místo toho, aby řekl ‚jak můžeme takovým masakrům zabránit?‘, řekl ‚toto je nový standard‘. Jako učitelka mám učit, milovat, vzdělávat a vychovávat,“ dodala.

Ředitel školy: Zbraně ve školách přinesou ještě méně bezpečí

Živá debata mezi učiteli se přenesla i na sociální sítě. „Jako učitelka vám říkám, že nebudu do práce nosit zbraň. Nebudu mít zbraň v přítomnosti dětí. Nejsem policista ani voják, učím děti – nejdu každý den do války. Mou prací je vzdělávat děti,“ napsala na Twitteru dějepisářka z Bostonu Skye Warrenová.

„Naše děti jsou už teď vystaveny tolika násilným činům. Je nepřijatelné, aby neměly zóny bezpečí alespoň ve školách,“ dodala pro NYT. Další poznamenávají, že učitelé jsou už tak ve velkém stresu. „Stačí, aby jedno dítě začalo začalo provádět něco, co provádět nemá – a když má po ruce zbraň, k čemu to povede?“ ptá se i učitel přírodopisu Steve Dillon.

Skutečným tématem, které by se podle učitelů a ředitelů škol mělo řešit, je tak stále především přístup ke zbraním. „Samotná myšlenka, že vyzbrojení učitelů odvrátí násilí, je naprosto nelogická. Jen to povede k tomu, že budou studenti i učitelé ještě v menším bezpečí,“ uvedl v prohlášení ředitel bostonských veřejných škol Tommy Chang.

Podobný návrh jako ten Trumpův se podle NYT objevil už v roce 2012 po střelbě ve škole Sandy Hook v Newtownu. I tehdy se mezi učiteli zvedla vlna odporu a návrh neprošel.

Ne všichni učitelé jsou však kategoricky proti a v desítkách škol hlavně v Ohiu nabízejí vybraným vyučujícím střelecký výcvik. „Možná nemůžeme zabránit úplně všemu, ale spoustu z toho můžeme zastavit,“ říká Chad Wyen, ředitel škol Mad River v Daytonu.

Prezident newtownské Federace učitelů a vyučující s více než třicetiletou praxí Tom Kuroski však míní, že by místo vyzbrojování angličtinářů či tělocvikářů bylo lepší najmout vysloužilé policisty a vojáky, kteří by školy chránili.

Ani přítomnost zkušeného strážce zákona však při posledním masakru na Floridě, kde devatenáctiletý Nikolas Cruz zabil sedmnáct lidí, nepomohla. Zástupce šerifa místního okresu Broward Scot Peterson dorazil na místo krátce po začátku útoku. Místo toho, aby střelce zastavil, však zůstal stát před budovou a nezasáhl. Ve čtvrtek na svou funkci rezignoval.