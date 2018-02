Trump navrhl ozbrojit učitele. Gesta soucitu si připravil, ukázaly fotky

V pětibodovém seznamu měl prezident mimo jiné poznamenáno, aby se zeptal, co přítomní chtějí nejvíce vědět o incidentu nebo co je možné učinit, aby se cítili lépe. Vyjádření „poslouchám vás“ bylo Trumpovým pátým bodem.

S rozpaky je hodnocen i očividný obrat v Trumpově postoji k omezení dostupnosti střelných zbraní. V úterý prohlásil, že by chtěl zakázat urychlovače střelby, které poloautomatické zbraně upravují na automatické (jak vypadají, se podívejte zde), a nevyloučil ani zvýšení federálního omezení dostupnosti dlouhých střelných zbraní z 18 na 21 let.

Ve čtvrtek na twitteru zopakoval, že za tímto opatřením stojí, podporuje i zvýšení federálního limitu pro nákup pušek a brokovnic z 18 na 21 let. „Kongres je teď v takovém rozpoložení, aby v této záležitosti konečně něco udělal. Já v to doufám!“ napsal Trump.



Zvýšení věkové hranice ovšem důrazně odmítá mocná Národní asociace držitelů zbraní (NRA), která stojí za Trumpem a kterou prezident podporuje. Prezident na setkání se studenty a také rodičů, jejichž děti zahynuly při školních masakrech, mimo jiné prohlásil, že ozbrojený učitel by mohl řádění střelce zastavit.

„Kdyby tam byl učitel, který to umí se střelnými zbraněmi, takoví lidé by mohli snadno a rychle útok zastavit,“ řekl Trump. Zároveň připustil, že tento plán, který podporuje zmíněná NRA, je kontroverzní, neboť by to znamenalo i konec zón beze zbraní, které u škol platí. Poté ale dodal, že tyto zóny na útočníky působí jako lákadlo.

Trump později svá slova korigoval. „Nikdy jsem neřekl ‚dejte učitelům zbraně‘, jak uvedly ve lživém zpravodajství (televize) CNN a NBC. Řekl jsem podívejme se na možnost dát ‚ukryté zbraně zdatným učitelům s vojenským či zvláštním výcvikem - jen těm nejlepším,“ uvedl Trump na Twitteru.

Napsal také, že 20 procent učitelů by už teď bylo schopno okamžitě opětovat palbu, pokud by nějaký narušený člověk školu napadl. „Dobře proškolení učitelé by na zbabělce, kteří tohle (útoky) dělají, rovněž působili jako odstrašení,“ uvedl prezident. Takové řešení by podle něj stálo mnohem méně než ostraha.

Trump také poznamenal, že školní zóny, kde platí zákaz zbraní, jsou jen magnetem na útočníky. Vyzbrojený učitel či trenér by podle prezidenta mohl řádění střelců zastavit, protože by zasáhl okamžitě. Poznamenal, že střelba zpravidla trvá tři minuty, zatímco na příjezd policie je potřeba pět až osm minut.

VIDEO: Trump se setkal se studenty, kteří přežili masakr v Parklandu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Slzy v Bílém domě

Proti vyzbrojení učitelů se v debatě v Bílém domě postavil Mark Barden, jehož syn zahynul při masakru na škole v Connecticutu v roce 2012. „Učitelé již nyní mají odpovědnosti více než dost,“ uvedl Barden s tím, že jeho žena Jackie, shodou okolností učitelka, by něco takového nechtěla. „Nikdo o přestřelky ve škole nestojí,“ dodal.



Americká média v souvislosti s prezidentovými slovy o vyzbrojení učitelů či jiných pracovníků škol připomněla Trumpův tweet z května 2016 z prezidentské kampaně. Tehdy kritizoval svou demokratickou soupeřku Hillary Clintonovou za to, že o něm řekla, že chce dát zbraně do škol. „Není to pravda!“ napsal tehdy.

Při slovech Andrewa Pollacka, jehož 18letou dceru Meadow před týdnem zastřelil útočník na floridské škole, stékaly mnohým po tvářích slzy. „My jsme jako země zklamali naše děti,“ řekl s tím, že problémy se měly řešit hned po prvním masakru. „Mám toho kvůli své dceři po krk, už ji nikdy neuvidím,“ prohlásil.



Rubio čelil hněvu studentů

Ve Spojených státech po střelbě na střední škole v Parklandu sílí studentské hnutí, které žádá zpřísnění dostupnosti zbraní. Středeční akce studentů na Floridě mířila proti mocné Národní asociaci držitelů zbraní (NRA) i proti republikánům odmítajícím změny.

Pod palbou kritiky se na floridském setkání občanů, které přenášela televize CNN, ocitli republikánský senátor Marco Rubio a mluvčí NRA Dana Loeschová. Studenti požadují zákaz prodeje poloautomatických pušek, které střelci k útokům ve školách často používají, což NRA i Rubio k hněvu přítomných odmítli.

Poloautomatickou pušku AR-15, která je civilní verzí vojenských automatů M16 a M4, použil 19letý střelec, který před týdnem ve škole ve floridském Parklandu zabil 17 lidí.

„Moje dcera, když utíkala chodbou, byla střelena do zad útočnou puškou,“ prohlásil Fred Guttenberg, jehož 14letá dcera útok nepřežila. „Je snadné ji získat. Je to válečná zbraň,“ dodal. Od přítomných si Guttenberg vysloužil hlasitou podporu, naopak Rubio, který hovořil o odmítavém postoji k zákazu útočných zbraní, se setkal s bučením, pískotem a dalšími projevy hlasitého nesouhlasu.

Nelibost vyvolalo i Rubiovo odmítnutí výzvy, aby pro své politické kampaně odmítal dary od NRA. Loeschová podle The New York Times opakovaně odrážela otázky k omezení dostupnosti zbraní a zároveň zdůrazňovala, že pro bezpečí ve školách je klíčové nepřipustit, aby se psychicky nemocní či trestaní lidé dostali ke střelným zbraním.

„Tahle šílená stvůra se podle mě vůbec neměla ke střelným zbraním dostat,“ řekla Loeschová na adresu Nikolase Cruze, který zaútočil na školu v Parklandu. „Nikdo z nás nechce, aby lidé, kteří jsou vyšinutí, kteří představují nebezpečí sami sobě i ostatním, do ruky střelné zbraně vůbec dostali,“ uvedla.

Mluvčí NRA vyvolala kritické reakce publika, když rezolutně odmítla ustoupit z odmítavých postojů k omezení dostupnosti zbraní, mimo jiné ke zvýšení federálního limitu pro nákup dlouhých střelných zbraní, tedy pušek či brokovnic, z 18 na 21 let. Podle Loeschové by ti, kteří jsou dostatečně staří pro službu v armádě, měli mít právo zbraně si pořizovat.

Zmíněný federální limit 18 let pro nákup pušek je vnímán jako minimální standard, některé státy USA ale mají výrazně mírnější omezení, kdy si pušku mohou se souhlasem rodičů legálně koupit i 14leté děti. Naopak na pistole a revolvery činí federální limit 21 let.

Na fóru vystoupil i šerif Scott Israel, do jehož okresu Parkland patří. Vyzval studenty, aby trvali na změny v zákonech o zbraních. „Amerika na vás hledí, změna bude,“ řekl s tím, že podobný masakr se již nesmí opakovat. Dodal také, že pokud zákonodárci zpřísnění odmítnou, ponesou za to odpovědnost.