Běhounek připustil zájem vést ČSSD. Chce zpět Zimolu, Tejce i Haška

„Když jsou kritické situace, tak možná není na škodu straně pomoci,“ řekl Běhounek v neděli v Hradci Králové, kde se sešel ústřední výkonný výbor sociální demokracie. Neprošel návrh brněnského exprimátora Romana Onderky na přímou volbu šéfa strany. Neprošel ani návrh na okamžitou rezignaci celého vedení strany. Ústřední výkonný výbor ČSSD potvrdil, že volební sjezd se uskuteční 18. února také v Hradci Králové.

Strana musí šetřit, a tak se z Prahy stáhla do kulturního domu v Hradci Králové, protože ji trápí stále nevyřešený obrovský dluh právníkovi Zdeňku Altnerovi, necelých 338 milionů korun. Na jednání do kulturního domu Střelnice nedorazil premiér Bohuslav Sobotka.

„Bez toho, aniž by se vrátili všichni, kteří byli nějakým způsobem upozaděni, to nejde dál, protože potom se ta strana nemůže dát nikdy dohromady,“ prohlásil Běhounek. „Jiří Paroubek mě nenapadl, ale Jiří Zimola nebo Jeroným Tejc, Michal Hašek a další ano,“ odvětil Běhounek na dotaz, zda má na mysli bývalého premiéra a šéfa strany Jiřího Paroubka. Ani návrat Paroubka by ale Běhounkovi nevadil. Musí podle něj přestat animozity ve straně, má také modernizovat činnost Lidového domu, kde ČSSD sídlí.

„Jsem pro, aby lidé, kteří chtějí sociální demokracii pomoci se vraceli. Já s tím nemám problém,“ odvětil úřadující šéf ČSSD Milan Chovanec na dotaz iDNES.cz, co říká nápadu na opětovné větší zapojení tří bývalých vrcholných politiků sociální demokracie.

Co spojuje Zimolu, Tejce a Haška je to, že bezprostředně po volbách v roce 2013 jeli tajně za prezidentem Milošem Zemanem do Lán a den poté zkusili a jednání předsednictva strany svrhnout šéfa strany Bohuslava Sobotku, a to vzápětí poté, co ČSSD vyhrála volby. Sobotka pokus o vnitrostranický převrat ustál, sestavil vládu s ANO a lidovci a se vzbouřenci se vypořádal.

Návrat politiků, kteří jeli tajně do Lán, může ovlivnit i vládu

Jenže teď už je Sobotka z čela strany pryč, strana utrpěla debakl ve volbách a hledá cestu kudy dál. Je jisté, že návrat lidí jako Zimola, Tejc či Hašek by znovu otevřela cestu k možné dohodě ČSSD s ANO, protože všichni tři Běhounkem jmenovaní by byli více než současné vedení strany ochotni naslouchat prezidentu Zemanovi, který dlouhodobě prosazuje spolupráci hnutí ANO a sociální demokracie.

„Je to osoba, která je všeobecně uznávaná, devět let je hejtmanem, pět let je poslancem a může ČSSD sjednotit a stabilizovat,“ řekl o Běhounkovi iDNES.cz pardubický hejtman Netolický, který byl inicioval výzvu hejtmanovi Vysočiny, aby se pokusil vedení strany převzít.

„Pochopil jsem, že za určitých podmínek je připraven,“ uvedl Netolický. Nový předseda by podle něj měl být obklopen lidmi, kterým věří a se kterými chce spolupracovat.

„Je to jeden z těch lidí, který to samozřejmě může být, nejenom svými zkušenostmi, svými úspěch, je dlouholetým hejtmanem už devátý rok, třetí volební období,“ řekl k možnosti, že by stranu mohl vést jako nový předseda Běhounek, místopředseda ČSSD Jiří Birke.

Strana musí upravit stanovy, aby měli šanci nestraníci

Běhounek nyní není členem sociální demokracie, a tak aby mohl stranu vést, ta by musela udělat trochu krkolomný manévr. V únoru, na kdy svolala mimořádný volební sjezd do Hradce Králové, by pouze změnila svoje stanovy, podle nichž může nyní být předsedou strany i členem předsednictva pouze ten, kdo je v ČSSD čtyři roky. „Současné stanovy nás omezují,“ řekl pardubický hejtman Netolický, který vybídl Běhounka ke kandidatuře na nového předsedu strany.

Poté, co by změnu stanov zaregistrovalo ministerstvo vnitra a co Běhounek by do strany vstoupil, mohl by být on, ale i kdokoli jiný, kdo teď ani není v ČSSD, zvolen do čela strany na sjezdu v dubnu.

Volební výsledek 7,27 procenta přinesl ČSSD, tedy dosud nejsilnější vládní straně pouhých patnáct křesel ve Sněmovně místo dosavadních padesáti. ČSSD na to reagovala urychleným svoláním volebního sjezdu, kde se očekává „zemětřesení“.