Můžete patřit mezi nejprogresivnější politiky, píše Bartoš o konopí Babišovi

Šéf Pirátů se na předsedu vlády a ANO Babiše obrátil kvůli jeho vstřícným vyjádřením na možnost využití konopí pro lékařské účely.

„Je třeba, abychom akceptovali konopí pro léčebné účely,“ odvětil premiér ve středu na dotaz iDNES.cz, jaký je jeho názor na konopí. Měly by to podle něj akceptovat i zdravotní pojišťovny.



Konopí pomáhá při léčbě chronických bolestí lidem, u nichž normální léky nezabírají, používá se i u pacientů s rakovinou, AIDS či roztroušenou sklerózou. Léčebné konopí obsahuje až 30 procent psychoaktivní látky THC. Její požívání mimo léčebné účely je nyní v Česku nelegální.



Piráti předložili návrh, který by lidem umožnil vypěstovat a usušit pět rostlin konopí a využít ho pro léčebné účely. Pod návrh se podepsalo zatím 37 poslanců, včetně dvou z Babišova ANO.

„Vážený pane premiére, obracím se na Vás s prosbou o podporu podpisem a v budoucnu možná i Vaším hlasem pod poslanecký návrh, který má regulovat nekomerční nakládání s konopím pro osobní potřebu v malém množství,“ píše Bartoš v dopisu Babišovi, který poskytl i serveru iDNES.cz.

„Legislativa je adresována především téměř milionu lidí, kteří si nějakým způsobem, jež neřeší zákon o léčivém konopí ani jiná legislativa, opatřují konopí nebo produkty jako masti, balzámy či kapky za účelem samopéče. Tato společensky zcela nezávadná aktivita je bohužel dnes za hranou zákona České republiky,“ napsal Bartoš.

„Liberálně smýšlející občané i lidé, kteří v tuto chvíli řeší svoje specifické zdravotní problémy mimo rámec medicínského systému, který jim řešení neposkytuje a pravděpodobně dlouho poskytovat nebude, by tento Váš historický krok ocenili,“ žádá šéf Pirátů předsedu vlády. Kdyby se k iniciativě Pirátů připojil, nabízí Babišovi, že mu obratem zprostředkuje podpisový arch.

Podle návrhu, který tento týden ho podle Bartoše poslanci podají, by doma mohl člověk mít až 1250 gramů sušeného konopí a ven by si s sebou mohl vzít 30 gramů konopí nebo 6 gramů čistého kanabinoidu THC, látky vyskytující se v rostlinách konopí i v marihuaně. Kromě toho by mohl 30 gramů, které by si s sebou mohl vzít mimo obydlí, také někomu bezúplatně darovat.



K tomu je ale předseda vlády zatím zdrženlivý. „O tom budeme vést debatu, to není dobrý nápad. Nechceme, aby naše děti měly takové pokušení,“ odvětil na dotaz iDNES.cz Babiš.