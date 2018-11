Piráti získali podpisy poslanců více stran pro beztrestné pěstování konopí

„Ještě se vyjednává další podpora,“ řekl iDNES.cz šéf Pirátů Ivan Bartoš s tím, že do konce týdne bude návrh oficiálně ve Sněmovně podán.

Doma by mohl člověk mít až 1250 gramů sušeného konopí a vzít si s sebou ven by mohl 30 gramů konopí nebo 6 gramů čistého kanabinoidu THC, látky vyskytující se v rostlinách konopí i v marihuaně.

Tomáš Vymazal (Piráti)

„Z veřejné konzultace, kterou jsme udělali, a které se zúčastnilo více než sedm tisíc lidí, vyplynul jednoznačný zájem i o možnost bezúplatného darování nějakého množství konopí jiné osobě. Takže jsme v návrhu zákoně umožnili, aby to množství 30 gramů, které si s sebou člověk může vzít mimo obydlí, mohl i někomu bezúplatně darovat,“ řekl poslanec Pirátů Tomáš Vymazal.

Je špatné kriminalizovat běžné chování, řekl Farský

Mezi poslanci, kteří se rozhodli iniciativu týkající se pěstování konopí podpořit, je i šéf poslanců STAN Jan Farský. „Je špatné kriminalizovat běžné chování. Na mnoho neduhů je to levný lék a myslím si, že je škoda, abychom ho lidem odpírali,“ uvedl. Spolu s ním návrh legalizovat pěstování konopí pro vlastní potřebu podepsali i tři další kolegové z jeho klubu.



Šéf poslanců STAN Jan Farský

Na dotaz, zda on sám někdy kouřil marihuanu, Farský odvětil: „Je to asi dvacet let, ale nějak to na mě nefungovalo. Jednou to fungovalo, podruhé ne a od té doby jsem nekouřil. Nekouřím ani normálně.“

S legalizací pěstování konopí pro vlastní potřebu souhlasí podle místopředsedkyně klubu ČSSD Kateřiny Valachové většina poslanců sociální demokracie. Spolu s ní se přímo pod iniciativu Pirátů podepsali Jan Chvojka, Alena Gajdůšková a Ondřej Veselý.

„My jsme se o tom na poslaneckém klubu bavili, budeme mít volné hlasování, ale určitě to má nadpoloviční podporu poslaneckého klubu ČSSD. Zejména proto, že po těch změnách, které byly v souvislosti s léčebným konopím, se ukázalo, že pro řadu lidí je nedostupné,“ uvedla Valachová. Řekla iDNES.cz, že ona sama „trávu“ nikdy nekouřila. „Ne, já ne, já jsem taková typická šprtka,“ prohlásila Valachová.

Zapálil jsem si v minulosti joint, přiznal Feri

To poslanec TOP 09 Dominik Feri se k tomu hlásí. „Ano, zapálil jsem si v minulosti joint, ale nejsem nějakým pravidelným uživatelem. Na druhou stranu ta rozšířenost je tak velká, pro mnoho lidí je to tak běžná věc, že není podle mě důvod to výrazněji omezovat,“ uvedl Feri.

Poslanec TOP 09 Dominik Feri

„Já jsem už předem na našem klubu oznamoval, že tuto věc podpořím z prostého důvodu, že mi přijde absurdní, aby stát říkal lidem, jakou běžně pěstovatelnou bylinu si nemůžou pěstovat a sami ji k nějakým věcem používat. Jsem v tomto liberální, je to o mě obecně známo a otevření debaty vítám. Trend rozvolňování je celosvětový a i na oficiálních místech v OSN zaznívá, že nějaká určitá revize formou dekriminalizace je rozhodně na místě,“ řekl iDNES.cz poslanec za TOP 09.

Tři podpisy pro zákon získali Piráti i v ODS, včetně exministra spravedlnosti Pavla Blažka, a k iniciativě se přidali i poslanci ANO Adam Kalous a Barbora Kořanová.

Nehulím, to bych si nemohl dovolit, prohlásil Bartoš

Šéf Pirátů Ivan Bartoš řekl, že když zákon projde, jemu samotnému to pomůže.



Ivan Bartoš, předseda Pirátů

„Na mě přesně spadá tato legislativa. Já mám chronickou seboreu, co jsem přišel do Prahy. Lékárnické produkty nefungují, takže mám spoustu známých, kteří vyrábějí funkční konopné produkty od mýdla přes šampóny po vazelínu, takže si to od nich musím opatřovat a oni pravděpodobně porušují zákon,“ uvedl lídr Pirátů.

Marihuanu ale nekouří. „Nehulím, to bych si nemohl při náročnosti své práce dovolit,“ řekl iDNES.cz Bartoš.

Jeho stranický kolega Tomáš Vymazal se ptal na konopí koncem října ve Sněmovně premiéra Andreje Babiše. Šéf ANO mu mimo jiné řekl: „Chápu, že konopí je téma pro Piráty. Pro mě také. Ještě když jsem byl ministr financí, tak jsme s Adamem Vojtěchem psali k tomu dopisy, setkali jsme se s rodiči, kteří mají dceru, která trpí roztroušenou sklerózou, a konopí jí pomohlo. Takže z hlediska tohoto, léčebné konopí je určitě věc, kterou my podporujeme.“

Doposud se podle něj na Státní ústav pro kontrolu léčiv neobrátil žádný specialista s poznatky, které by mohly posloužit pro možnost úhrady léčebného konopí ze systému veřejného zdravotního pojištění.

A jaká je představa Pirátů, od kdy by reálně mělo být možné beztrestně si pěstovat, usušit a zpracovat pět rostlin konopí? „Nejrychleji si umím představit, že od ledna 2020 by to mohlo platit,“ řekl autor návrhu, Pirát Tomáš Vymazal.