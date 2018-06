Babiš souhlasí s podmínkou komunistů zdanit církevní restituce

Předseda poslanců KSČM Pavel Kováčik v nedělním pořadu Otázky Václava Moravce uvedl, že bod sice není v programovém prohlášení vlády, ale je to pro ně nepřekročitelná podmínka.

Ve chvíli, kdy by parlament zákon projednal, ale ANO a sociální demokraté, které mají komunisté tolerovat, ho neschválili, pak by komunisté přestali tolerovat vládnoucí koalici.

Babiše se iDNES.cz zeptal, zda vidí problém v tom, že zákon by musela koalice ANO a ČSSD protlačit i v Senátu, přičemž senátoři sociální demokracie jsou odpůrci této koalice. To šéf ANO označil za vnitrostranický boj ČSSD. Fakt je, že veto Senátu může 101 poslanců přehlasovat, přičemž ANO, ČSSD a KSČM mají 108 poslanců.

Spor o zdanění náhrad by skončil u Ústavního soudu

Větší problém pro vládu závisející na komunistech by ovšem bylo, že zdanění církevních restitucí by téměř jistě skončilo u Ústavního soudu a to proto, že podmínky finančních náhrad církvím jsou zakotveny nejen v zákoně, ale také ve smlouvách, které za Českou republiku se zástupci církví uzavřela vláda Petra Nečase.

K tomu, že právníci upozorňují na to, že pokus zdanit restituce by mohl narazit u Ústavního soudu, kam by se téměř jistě některé z církví obrátily, Babiš iDNES.cz odvětil, že pak nerozumí tomu, že to i sociální demokracie měla ještě před minulými volbami jako jeden z hlavních bodů a jeho prosazení vzdala až poté, co vznikla koalice za účasti KDU-ČSL.