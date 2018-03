Sobotka kryl Murína, který zakrýval trestnou činnost policistů, řekl Babiš

Babiš na jednání sněmovního bezpečnostním výboru shrnul své výtky proti Murínovi a opět uvedl, že nemá důvěru v šéfa GIBS. „Pan Murín se zpronevěřil všemu, své instituci, kterou řídí, zákonu o služební kázni a služebnímu slibu,“ řekl premiér. Zpochybnil opět i hospodaření inspekce.

Premiér navíc prohlásil, že Murína považuje za „ohrožení demokracie“. „Bavíme se tu o panu Murínovi, který podle státních zástupců není člověkem na svém místě a dokonce bych ho označil za ohrožení demokracie,“ konstatoval Babiš na jednání. Podle něj měl se šéfem bezpečnostních sborů zahájit trestní řízení již Sobotka.

„Místo toho, aby (Murín) pomáhal rozkrývat trestnou činnost policistů, tak ji zakrýval a pan premiér (Sobotka) ho kryl,” řekl Babiš po jednání sněmovního bezpečnostního výboru novinářům.

„Opravdu padesátá léta!“

Babiš na čtvrtečním jednání sněmovního výboru pro bezpečnost navíc citoval z dokumentů Vrchního státního zastupitelství v Olomouci. Přestal číst až ve chvíli, kdy na protest proti němu odešli členové výboru z řad pravicové opozice. Místopředseda výboru Pavel Žáček se Babiše zeptal, jak by se mu líbilo, kdyby se veřejně předčítal spis z kauzy Čapí hnízdo, poslankyně Jana Černochová situaci přirovnala k padesátým letům (více v článku Premiér Babiš oznámil, že šéfa inspekce Murína neprodleně zprostí služby).

Poslancům bezpečnostního výboru na jednání Babiš nakonec oznámil, že Murína dočasně zprostí výkonu služby. Rozhodl se tak na základě drtivé kritiky „všech státních zástupců“. Babiš přiznal, že ještě neví, k jakému datu Murína zprostí funkce. Neví ani, kdy by se do čela inspekce mohl vrátit. Nechtěl ani upřesnit, jestli dočasným zproštěním funkce dal Murínovi čas na provedení nějakých změn.

Někdejší premiér Bohuslav Sobotka byl jedním z hostů čtvrtečního jednání. Kromě něj něm vystoupili i nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, vrchní státní zástupci Lenka Bradáčová a Ivo Ištvan, Murín a Babiš.

Právě bývalý premiér po skončení jednání zkritizoval politické kroky vlády v demisi. „Ve skutečnosti jde o to, že vláda, která nemá důvěru Poslanecké sněmovny, vláda, která je v demisi a vláda, v jejíž čele je člověk, který je sám trestně stíhaný, se v této chvíli snaží dehonestovat šéfa GIBS a dosáhnout změny v jedné z důležitých institucí státu. To by podle mě vláda, která je v demisi a nemá důvěru parlamentu v žádném případě dělat neměla,“ uvedl (více v článku Babiš slíbil Murínovi ostudu a teď ji realizuje, řekl expremiér Sobotka).

Murínem bude zahájeno řízení o zproštění výkonu služby

Podle zákona o příslušnících bezpečnostního sboru může premiér dočasně zprostit šéfa GIBS služby v případě, že je důvodně podezřelý ze spáchání trestného činu, kázeňského přestupku nebo jednání, které má znaky přestupku, jestliže by jeho ponechání ve výkonu služby ohrožovalo důležitý zájem služby nebo průběh prošetřování jeho jednání.

Mluvčí kabinetu Barbora Peterová později uvedla, že s Murínem bude zahájeno řízení o zproštění výkonu služby. „Panu Murínovi bude umožněno využít všech procesních práv účastníka řízení, čili bude mít možnost se k tomu vyjádřit,“ řekla Právu.

Mluvčí inspekce Ivo Mitáček iDNES.cz sdělil, že dosud nemá zprávy o tom, že by proti Murínovi bylo zahájeno jakékoli řízení ať už trestní nebo kázeňské.