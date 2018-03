Babiš slíbil Murínovi ostudu a teď ji realizuje, řekl expremiér Sobotka

Někdejší premiér Bohuslav Sobotka byl také „hostem“ na výboru pro bezpečnost, kde se měly projednávat výtky Babiše vůči šéfovi Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Michalu Murínovi. Na něm vystoupili i nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, vrchní státní zstupci Lenka Bradáčová a Ivo Ištvan, Murín a Babiš. Na výboru premiér v demisi oznámil, že neprodleně zprostí funkce Murína. Poté upřesnil, že je to dočasné (podrobnosti v tomto článku).

„Ve skutečnosti jde o to, že vláda, která nemá důvěru Poslanecké sněmovny, vláda, která je v demisi a vláda, v jejíž čele je člověk, který je sám trestně stíhaný, se v této chvíli snaží dehonestovat šéfa GIBS a dosáhnout změny v jedné z důležitých institucí státu. To by podle mě vláda, která je v demisi a nemá důvěru parlamentu v žádném případě dělat neměla,“ uvedl Sobotka.

Vadilo mu i to, že Babiš veřejně četl dokumenty z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, kde bylo uvedeno, že Murín lhal, když se projednával případ jednoho vysoce postaveného policejního důstojníka. Dokument je ale více než rok starý.

Podle Sobotky je to fáze diskreditační kampaně, kterou sliboval premiér v demisi Murínovi v soukromém rozhovoru. „Bylo tam řečeno, buď odejdete, nebo budete mít ostudu. Teď jsme ve fázi ostudy. Murín odmítl podlehnout nátlaku ze strany premiéra v demisi, proto je teď realizována fáze ostudy,“ upřesnil Sobotka. Podle něj Babiš předčítáním oněch dokumentů „vrtí psem“, protože ve skutečnosti se prý snaží pouze dostat GIBS pod svoji kontrolu. Sobotka narazil také na to, že Babiš je sám trestně stíhaný a přesto se nyní snaží dostat pod svoji moc kontrolu policistů.

Expremiér upřesnil, že ani stanovisko státních zástupců jej nepřesvědčilo o oprávněnosti dočasného zproštění funkce Murína. Sám o výtkách státních zástupců věděl a přesto neshledal jako tehdejší premiér důvody k Murínovu odvolání. „Je to věc, která je meritorně víc než rok a půl stará,“ dodal Sobotka.

K tomuto lynči se nemusíme připojovat, řekl Žáček

Jednání bezpečnostního výboru bylo hodně živé, část jeho členů na protest odešla, a to když Babiš začal citovat z dokumentu státních zástupců proti Murínovi. Při odchodu od dveří poslankyně ODS Jana Černochová zakřičela: „Opravdu padesátá léta“.

„K tomuhle lynči se nemusíme připojovat,“ doplnil po chvíli na chodbě Žáček. Chování Babiše označil před novináři za skandální. „To, že jsou spory mezi útvary policie, to je dlouhodobá koncepční válka, premiér by měl být nad věcí a řídit se podle zákona,“ uvedl.

Citování z dokumentu podle něj mělo patřit do neveřejné diskuse, Babiš se ale poslance pokusil „převálcovat jako vždycky“. Podle Rakušana předseda výboru Radek Koten (SPD) výbor nevedl „ani na minutu“. „Jednání je od první minuty zmatečné, neférové ke všem zúčastněným,“ uvedl s tím, že schůze nebyla připravena a není ani jasné, proč byla svolána. Chování Babiše označil za nepřijatelné, protože nedbal na to, že je na výboru jako host, a uzurpoval si slovo.



Babiš na výboru znovu zopakoval, že k šéfovi GIBS nemá důvěru. „Pan Murín se zpronevěřil všemu, své instituci, kterou řídí, zákonu o služební kázni a služebnímu slibu,“ řekl premiér. Také znovu zpochybnil i hospodaření inspekce.



Také prohlásil, že ho považuje za „ohrožení demokracie“. „Bavíme se tu o panu Murínovi, který podle státních zástupců není člověkem na svém místě a dokonce bych ho označil za ohrožení demokracie,“ konstatoval Babiš na jednání výboru.