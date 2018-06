Prezident vládu jmenuje ve středu, uvedl Babiš po jednání v Lánech

O tom, že prezident jmenuje vládu nadcházející týden, informoval Zeman už v nedělní televizní diskuzi deníku Blesk. Hovořil o úterý či středě. Babiš poté řekl, že je to pro něj nová informace, z okolí prezidenta podle něho zazníval začátek července.

Po jednání v Lánech v sms zprávě upřesnil termín jmenování: „Závěr dnešní schůzky je, že vláda by měla být jmenována ve středu 27. června v 09:00 ráno,“ napsal Babiš.

Ani jeden z politiků v Lánech před čekající novináře nepředstoupil. Hrad vydal po schůzce obvyklou stručnou zprávu o přijetí.



Nejasná je dosud nominace Miroslava Pocheho (ČSSD) na ministra zahraničí, kterého odmítá Zeman i KSČM.

Babiš v neděli uvedl, že seznam adeptů ke jmenování do vlády chce doručit Zemanovi v pondělí i s Pocheho jménem. Prezident před tím podotkl, že premiér europoslance ČSSD nenominoval, u ministerstva zahraničí byla prázdná kolonka. Babiš ale tento dokument označil za neformální informaci o nominacích. Hamáček zdůraznil, že pokud by Babiš Pocheho na ministra nenavrhl, šlo by o porušení koaliční smlouvy a o vládní spolupráci s ANO by nemělo smysl dál jednat.

Už v pátek po schůzce se Zemanem v Lánech předseda ČSSD připustil, že by vedle ministerstva vnitra mohl dočasně řídit i ministerstvo zahraničí, pokud by Zeman Pocheho odmítl. S takovou možností souhlasili Zeman i Babiš. Poche by údajně mohl zamířit na ministerstvo jako náměstek.

Zatím navíc není jasné, jak se k toleranci vlády postaví KSČM. Rozhodnutí se čeká na zasedání ústředního výboru příští týden v sobotu.



