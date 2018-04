Babiš, Hamáček, Filip. Poprvé jednali o vládě ve třech u jednoho stolu

„Měl jsem z toho jednání dobrý pocit,“ řekl Babiš v Duelu v televizi Barrandov, kam pospíchal přímo z jednání s Hamáčkem a Filipem. Předpokládá, že vláda s důvěrou většiny Sněmovny může být do konce června. ANO, ČSSD a KSČM mají dohromady 108 poslanců.

Místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek při odchodu ze Sněmovny řekl, že republikový výbor hnutí ANO svolá na odpoledne 1. května.

Sociální demokraty čeká již ještě před tím v sobotu v Hradci Králové jednání ústředního výkonného výboru, na němž by mohli rozhodnout o vypsání stranického referenda. Každý ze zhruba 18 tisíc členů ČSSD má podle Hamáčka dostat příležitost vyjádřit se k tomu, co lídři strany s ANO dojednali, a rozhodnout s konečnou platností, zda strana do vlády s Babišem půjde.

Nejasná je stále otázka nemocenské v prvních dnech

Faltýnek řekl, že z programových bodů zůstává jediným sporným bodem otázka takzvané karenční doby, tedy prvních tří dnů nemoci, za které lidi nemocné nedostávají žádné peníze. Faltýnek řekl, že se ANO a ČSSD dohodly na změě od 1. července příštího roku.

Rozpor je v tom, kolik by měli nemocní v prvních dnech nemoci brát peněz. Sociální demokracie dosud chtěla pro zaměstnance i v prvních třech dnech nemoci 60 procent denního vyměřovacího základu, zástupci ANO mluvili o 30 procentech.

Premiér přijel do parlamentu po půl sedmé a kontaktu s čekajícími novináři se vyhnul. Babiš a Hamáček hledali shodu nad třemi zásadními požadavky ČSSD. „Pokud bude jakýkoliv člen vlády prvoinstančně odsouzen, okamžitě odstoupí, jinak vláda končí,“ zní klíčová podmínka sociálních demokratů, na níž ale Babiš a tím pádem i ANO zatím odmítají přistoupit.

Nic jsem neudělal, opáčil Babiš na podmínku ČSSD

„Domluvili jsme se, že pan Hamáček si to projedná ve své straně,“ řekl Babiš po jednání s předsedou ČSSD v televizi Barrandov. „Nic jsem neudělal,“ zopakoval šéf ANO a premiér v demisi.

Na středečním jednání, které bylo bez Babiše s Hamáčkem, to od šéfa poslanců ANO Jaroslava Faltýnka a vicepremiéra Richarda Brabce, slyšeli vyjednavači sociální demokracie. Ti přišli s požadavkem do koaliční smlouvy, aby do týdne musela dát demisi celá vláda, kdyby se z ní rozhodlo odejít všech pět ministrů ČSSD. Tolik jich má strana získat – vnitro, zahraničí, sociální věci, zemědělství a kulturu, i když první místopředseda ČSSD Jiří Zimola připustil ještě určitou změnu, ale ne v případě klíčových křesel.

ČSSD chce zpřetrhat vazby mezi ANO a Okamurovou SPD

Od Babiše chtěl Hamáček slyšet také jasné slovo k požadavku ČSSD, aby byli z funkcí ve Sněmovně odvoláni politici SPD – místopředseda dolní komory parlamentu Tomio Okamura, šéf hospodářského výboru Radim Fiala a bezpečnostního výboru Radek Koten.

Sociální demokraté si od toho slibují, že to pomůže zpřetrhat vazby mezi ANO a SPD, které zatím ve Sněmovně často hlasují ještě spolu s komunisty. Odstranění okamurovců má být pro ČSSD pojistka proti tomu, aby vedle vládní koalice ANO s ČSSD fungovala paralelně parlamentní koalice ANO –SPD – KSČM a aby si Babiš nemohl prohlasovat cokoli bez ohledu na názor sociální demokracie.