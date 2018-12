Analýza ministerstva vylučuje střet zájmů, tvrdí Babiš. TI nesouhlasí

Analýzou se v pondělí zabývala vláda. Reagovala na ni také organizace Transparency International (TI), která na Babišův údajný střet zájmů v minulosti poukázala. „Analýza ministerstva není o konkrétní situaci, která se týká Babiše, je to obecný právní rozbor. Podezření materiál nevyvrací,“ uvedla organizace.

Podle ministerské analýzy svěřenský fond nemůže být ovládanou osobou, o které mluví zákon o střetu zájmů. Uvádí, že zákon o střetu zájmů zakazuje, aby instituce poskytovaly dotace nebo investiční pobídky společnostem, ve kterých veřejný funkcionář nebo jím ovládaná osoba vlastní alespoň čtvrtinový podíl.

Podle zákona o obchodních korporacích však ovládanou osobou může být pouze obchodní společnost, nikoli svěřenecký fond. Podle tohoto výkladu by tedy svěřenecké fondy, které spravují majetek Agrofertu a rozhodují o fungování holdingu, nemohly být ovládány Babišem podle toho, jak zákon vysvětluje slovo ovládání.

Podle TI však analýza v závěru výslovně připouští, že prostřednictvím svěřenského fondu může veřejný funkcionář uplatňovat rozhodující vliv v jiném subjektu v rozporu se zákonem o střetu zájmů. Organizace se domnívá, že při určitém nastavení vztahů ve svěřenském fondu může rozhodující vliv uplatňovat i obmyšlený či zakladatel, což by však muselo být vždy předmětem zkoumání v každém jednotlivém případě.

„Analýza dále jednoznačně poukazuje na to, že u posuzování rozhodujícího vlivu nezáleží na tom, zda je tento vliv reálně uplatňován či nikoli. Postačí reálná možnost ho uplatnit. Uvedené skutečnosti vyvrací mnohá tvrzení Andreje Babiše - že svůj vliv reálně nevykonává, jelikož na to nemá ani čas. To však není podle uvedeného vůbec podstatné,“ dodala Transparency International.

Komisař pro rozpočet Günther Oettinger očekává v příštích dnech či týdnech odpověď na dopis, kterým se kvůli možnému střetu zájmů Babiše v pátek obrátil na českou vládu. „Je třeba to vidět v rámci nového finančního nařízení a faktu, že od srpna letošního roku platí vůči konfliktům zájmů přísnější přístup,“ upozornil komisař.

Babiš po pondělním zasedání vlády řekl, že Česko nebude žádné peníze Bruselu vracet, protože k tomu není nejmenší důvod. Analýzu, kterou zveřejnil ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO), hodlá poslat Evropské komisi.

VIDEO: Předseda vlády znovu zdůraznil, že ve střetu zájmů není Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Uniklá zpráva právníků Evropské komise uvádí, že Babiš má zájem na ekonomickém úspěchu Agrofertu a jako premiér má možnost ovlivňovat rozhodování. Podle zprávy hrozí, že Česko bude muset uhradit přinejmenším část z 82 milionů eur (2,1 miliardy korun), které byly Agrofertu vyplaceny letos.

Skutečnost, že je Babiš vzhledem ke svěřenským fondům, kam převedl akcie Agrofertu, stále konečným uživatelem výhod, odpovídá podle názoru právní služby komise „hospodářskému zájmu“, jak jej definuje 61. článek nařízení o pravidlech pro unijní rozpočet.

V něm stojí, že střet zájmů nastává, pokud je „ohrožen nestranný a objektivní výkon funkcí“ kvůli rodinným důvodům, citovým vazbám, kvůli politické či národní sblíženosti a právě také kvůli možným hospodářským zájmům.

Kněžínek problém nevidí, Bartoš ano

Podle Kněžínka odpovídá Babišův postup českému právu. „Otázka toho, kdo je beneficientem, není rozhodná,“ uvedl. Zákon podle něho není v rozporu s evropským nařízením. Současně však řekl, že právníci nezkoumali evropské právo.

„To není naše gesce, k tomu jsme se nevyjadřovali,“ uvedl. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová považuje za nejdůležitější, že se premiér nepodílí na plnění rozpočtu - neposkytuje dotace, nepodílí se na finančním řízení či auditech, takže nemůže být ve střetu zájmů.

Naopak předseda Pirátů Ivan Bartoš v pondělí vyzval ministerstvo zemědělství a další tři úřady, aby důsledně naplňovaly evropské nařízení zakazující střet zájmů u politiků. Babiš podle Bartoše ve střetu zájmů je, když Agrofert, který vložil do svěřenských fondů, čerpá zemědělské dotace. České úřady dosud podle Bartoše evropské nařízení, které platí od srpna, porušují.

Dostálová i premiér uvedli, že komise se zatím oficiálně nevyjádřila. „Stále čekáme, že EK nám něco řekne a ona nám nic neříká,“ uvedl Babiš s tím, že v polovině října poslal komisařům devítistránkový vysvětlující dopis.

Stejně jako v případě nedávno zveřejněných informací o údajném únosu Babišova syna na Krym kvůli kauze Čapího hnízda hovoří předseda vlády o úmyslném načasování zveřejnění unijní právní analýzy.

„Dnes odpoledne bude řešit EU rozpočet, nepochybuji, že různí europoslanci to využijí k napadání mé osoby a o to jde,“ uvedl v pondělí Babiš s poukazem na blížící se evropské volby.