Čtyři křesla ve vládě pro ČSSD je korektní nabídka, řekl Babiš

19:39 , aktualizováno 19:39

Premiér v demisi a šéf ANO Andrej Babiš chce dohodu o tom, jak by mělo vypadat vládní aranžmá, do sjezdu sociální demokracie, který pokračuje 7. dubna. „Pan prezident drží slovo, které mi dal, že mi do toho nebude mluvit,“ řekl Babiš po setkání s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech. Čtyři křesla pro ČSSD je podle něj korektní nabídka.