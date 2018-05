Hladový ramadán v australské detenci. Lidé už migrantům nesmí nosit jídlo

Ramadán v Austrálii podle deníku The New York Times letos začal 17. května. Svátek, při kterém se muslimové celý den postí a jíst i pít mohou až po západu slunce do chvíle, než slunce opět vyjde, migrantům zadrženým v detenčním centru Villawood pomáhali vždy zvládnout lidé „zvenku“.

Australané z místní muslimské komunity nosili večer domácí jídlo. Podle nového nařízení je však s tradicí konec. Návštěvníci největšího australského detenčního zařízení, které se nachází nedaleko Sydney, už s sebou nesmí nosit žádné nezabalené potraviny.

Vedení Villawoodu to zdůvodňuje snahou ochránit zdraví a bezpečí běženců. Podle místních aktivistů však chce ve skutečnosti zamezit návštěvám a držet migranty v naprosté izolaci a co nejdál od zraků veřejnosti.

I samotné návštěvy totiž nové nařízení omezuje a v každém detenčním centru stanovuje maximální počet příchozích. „Většina lidí je v depresi,“ popisuje afghánský žadatel o azyl Sayed Akbar Jaffarie, který do Austrálie přijel před deseti lety, v detenci je od roku 2013 a nyní ho údajně vyšetřují australské tajné služby.

Záměrně degradující, hodnotí nařízení právník

Jaffarie tvrdí, že se nyní asi čtyřicet místních muslimů musí buď úplně obejít bez jídla, nebo si nějaké schovávat během dne. To se pro vyznavače islámu vydává v nevhodnou denní dobu, což nezměnila ani petice.

Podle statistik australského ministerstva vnitra, které převzala organizace Refugee Council of Australia (RCOA), bylo k 31. březnu 2018 v australských detenčních centrech 1 389 lidí, přičemž 520 je právě ve Villawoodu a většina ze zadržených jsou muži. K islámu se zde hlásí zhruba každý desátý.

Průměrně lidé v detenci stráví 416 dní. Úřady však registrují i 263 migrantů, kteří v táborech jsou už více než 730 dní, tedy přes dva roky. Většina zadržených lidí podle statistik pochází z Nového Zélandu, Srí Lanky a Íránu.

Podle právníka lidskoprávní organizace Human Rights Law Center Daniela Webba je současná detenční praxe „záměrně degradující“. „Den za dnem, jídlo za jídlem, telefonát za telefonátem jsou lidé nuceni snášet to ponížení z nesvobody,“ uvedl.

Není to poprvé, co přístup Austrálie k migrantům čelí kritice. Loni v únoru se súdánský uprchlík v detenčním centru na ostrově Manus během dvou měsíců třináctkrát pokusil domoci lékařského ošetření. Nakonec zkolaboval a zemřel. Podle dokumentů, které zveřejnil britský deník The Guardian, jsou migranti navíc často oběťmi zneužívání a bití.