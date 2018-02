Šlechtová: Chci dokončit velké tendry na vrtulníky a na mobilní radary

Odborníci ve vedení armády podle Bečváře něj vědí, co armáda potřebuje. Bečvář vidí i chyby, mluvit o nich ale nechce veřejně, probrat je chce na uzavřeném jednání. Řekl to na úterním velitelském shromáždění k hodnocení loňského roku. Armáda podle Bečváře loni své úkoly splnila.



Ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová (za ANO) kritizovala vedení armády za to, že má někdy při plánovaných nákupech nereálné požadavky. Šlechtová také na shromáždění řekla, že chce aktualizovat střednědobé cíle armády, aby byly reálné a zároveň ambiciózní. Ráda by dokončila velké tendry na vrtulníky a na mobilní radary.

Ministryně dále uvedla, že plánuje do Parlamentu přinést komplexní návrh na rozšíření vojenských zahraničních misí. V Afghánistánu například podle ní vedení spojenců chce po české armádě výcvik letců.

Podle premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) má armáda podporu vlády. Zdůraznil, že musí „konečně“ utratit peníze, které má letos k dispozici. Ministerstvu obrany v minulosti nastavený rozpočet neutratilo.

Velké plány

Nová vláda bude mít zásadní vliv na další podobu armády. V prvním programovém prohlášení kabinet Andreje Babiše sliboval výdaje na moderní techniku, až 30 000 aktivních vojáků do roku 2025 a nové kapacity na obranu před kyberútoky (více v článku Nové zbraně a 30 tisíc vojáků).



Armádní představitelé se už na konci listopadu loňského roku shodli, že zakoupí bezpilotní letouny s bojovými schopnostmi. Vojsko by tak mělo do dronů do roku 2025 investovat až miliardu korun (více v článku Armáda potřebuje finance, talentované lidi a drony).

Náčelník generálního štábu Josef Bečvář také dříve prohlásil, že by se mělo navýšit zapojení Čechů v Afghánistánu a Iráku. To má podporu ministryně obrany v demisi Karly Šlechtové (více v článku Mise podporuji, řekla ministryně vojákům).

Kvůli náboru nových profesionálů i zájemců o aktivní zálohy začala v lednu fungovat nová verze rekrutačního webu (viz článek Armáda chce přijmou 2000 profesionálů).