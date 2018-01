Armáda spustila nový náborový web. Chce přijmout 2 000 profesionálů

„Nábor je jednou z našich hlavních priorit. Věřím, že nová podoba webu, který je nyní atraktivnější a uživatelsky vstřícný, pomůže přilákat další zájemce o službu v armádě,“ uvedla ministryně obrany Karla Šlechtová při představení nové podoby webu kariera.army.cz ve čtvrtek.

V nové podobě jsou však stránky plně funkční až od pátečního poledne. Rekrutační web především doznal zcela zásadních grafických změn. „Snažili jsme se, aby naše internetové stránky byly co nejpřehlednější, snadno dostupné a zajímavé. Chtěli jsme moderní design, čistou grafiku a snadnou ovladatelnost,“ vysvětlila brigádní generálka Lenka Šmerdová, která působí jako poradkyně náčelníka Generálního štábu.

Hlavním cílem nové prezentace je, aby se zájemci o vstup do armády nebo do záloh či o studium na vojenské škole snadno zorientovali a našli všechny potřebné informace a kontakty. Součástí je také aktuální nabídka volných míst, které armáda nabízí včetně informací o požadavcích a platovém ohodnocení.

Platy nejsou tajemství

Armáda nyní shání například strážné pro Hradní stráž s platem od 41 tisíc korun, řidiče a kuchaře (od 34 850 korun), lékaře (od 58 890 korun), ale také například komisaře kriminální služby Vojenské policie (od 52 450 korun), IT specialisty (od 47 310 korun) nebo různé mechaniky letecké i pozemní techniky (od 34 850 korun).

Na sklonku roku měla česká armáda necelých 24 tisíc profesionálních vojáků. Loni nastoupilo k různým útvarům armády 2 172 nováčků. Podle náčelníka generálního štábu Josefa Bečváře by to letos mělo být opět asi 2 000 lidí. Část z nich budou tvořit studenti Univerzity obrany, kteří do budoucna posílí důstojnický sbor.

Armáda je v současnosti podle Bečváře naplněna asi z 82 procent. Otázkou zůstává, zda se podaří povzbudivý trend náboru udržet vzhledem k demografickému vývoji i navzdory zlepšující se ekonomice, klesající nezaměstnanosti a konkurenci na trhu práce.

Ministerstvo obrany před lety kvůli snižování výdajů na obranu nábory na čas zcela zastavilo. Početní stavy vojáků se pak dostaly místo 27 000 pod 21 000. Masivní nábor pak znovu armáda zahájila před třemi lety. Do roku 2025 by měla mít až 30 tisíc vojáků.