Trenér Sáblíkové se znovu pokusí stát senátorem, kandiduje za ANO

Před čtyřmi lety kandidoval do Senátu jako nezávislý ve Žďáru nad Sázavou, kde se narodila jeho nejslavnější svěřenkyně Martina Sáblíková. Skončil s deseti procenty na čtvrtém místě.

Letos na podzim bude trenér české rychlobruslařské reprezentace Petr Novák usilovat o post senátora podruhé, konkrétně v obvodu Chrudim. Porazit bude muset například bývalého hokejového reprezentanta Vladimíra Martince (za SNK ED) nebo exministra kultury Daniela Hermana (KDU-ČSL).

Portál iDNES.cz se snažil zjistit, jaké jsou jeho hlavní body programu, telefon však nezvedal a na sms zprávu neodpověděl.

Mezi kandidáty ANO do Senátu je i řada dalších zástupců ne úplně běžných profesí. O post senátora se uchází i profesionální sommeliér Libor Nazarčuk. V politice však není nováčkem, již šestnáct let se pohybuje v komunální politice, poslední čtyři roky působí jako radní v Břeclavi. Za ANO kandiduje jako nezávislý.

Pokud by uspěl, chtěl by pomáhat řešit problémy regionu. A i když podle něj jediný senátor toho nemůže tolik ovlivnit, rád by pomáhal tomu, aby se „dobré nápady pocházející z jihu Moravy prosadily až v Praze“. Chtěl by pomoci řešit například problémy spojené se suchem, které trápí zemědělce v celé zemi. „Tak, jak se snažíme kultivovat kulturu vína a gastronomie, tak snaha bude pokračovat i v rámci veřejného života, jako se snažím již šestnáct let v rámci regionu,“ řekl pro iDNES.cz

Na Rokycansku kandiduje Lucie Groene, která se prezentuje jako režisérka, scénáristka a novinářka. V minulosti působila jako reportérka v tehdejší TV Premiéra a šéfredaktorka zpravodajství regionální TV Galaxie. „Jako novinářka, která prošla televizním zpravodajstvím, vím, jak funguje zákulisí politiky a dokážu velmi rychle rozlišovat, jaké informace jsou relevantní a jak je interpretovat,“ uvedla pro iDNES.cz. Chtěla by se v politice věnovat mimo jiné exekucím, zemědelství a zajímá se o i důchodovou politku. „Raději bych viděla zvýšení důchodů než podporu mnoha projektů v zahraničí, které nemají pro naše občany žádný reálný přínos,“ dodává k tématu důchodů.

Další souboj Sykové s Drahošem

V Praze 4 bude za ANO obhajovat křeslo senátorka a vědkyně Eva Syková, která dříve kandidovala jako nezávislá za ČSSD. O senátorský post se v obvodu utká i s Jiřím Drahošem, se kterým již v roce 2008 soupeřila ve volbě předsedy Akademie věd, ve které zvítězil Drahoš. Ten jí také v roce 2016 odvolal z funkce ředitelky Ústavu experimentální medicíny.

Dalším z kandidátů, kteří se ucházejí o křeslo v Senátu za Prahu 12, je Ivan Pilný, který byl poslancem za hnutí ANO v letech 2013 až 2017. Od května do prosince minulého roku také působil jako ministr financí, když ve vládě Bohuslava Sobotky nahradil Andreje Babiše.

Mezi kandidáty lze nalézt také několik podnikatelů nebo například lékařů. V Chomutově bude o senátorský post usilovat primářka ústecké onkologie Martina Chodacká, v Praze 2 kandiduje kardiochirurg Roman Kerekeš. V Litoměřicích se mimo jiné s Davidem Rathem utká gastroenterolog Ondřej Štěrba.

