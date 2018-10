Kiska překvapil rockery řečí o Štefánikovi, tleskala mu plná Lucerna

Kiska do Lucerny dorazil z udílení státních vyznamenání na Pražském hradě. Frontman kapely Michael Kocáb ho na pódiu přivítal jako „našeho prezidenta“. „Dobrý večer Praho, dobrý večer Česko, Slovensko,“ pozdravil slovenský prezident zaplněný sál Lucerny.

Kiska přiznal na svém Facebooku, že měl z večerní návštěvy obavy. Změna programu zahrnovala nové plánování a zapojení desítek lidí včetně ochranky. „A riziko. Riziko, že na mě, na politika budou pískat. Přijdete někam, kde vás nechtějí a zkazíte večer sobě i lidem. Nakonec jsem se rozhodl, že to risknu.“

Prezidentovy pochybnosti nakonec nebyly na místě. Když s Kocábem vystoupil ze zákulisí, ozval se aplaus publika. „Přijetí mě dojalo. Potlesk při příchodu, ještě jsem ani nic neřekl. Potlesk při odchodu. Ty dvě minuty pro mě znamenaly mnoho,“ uvedl Kiska.

V krátkém projevu k přítomným se krátce vrátil ke společnému státu a zmínil Milana Rastislava Štefánika. „Prožili jsme spolu v jednom státě úžasné období. Štefánik říkal, že ti, kteří si myslí, že za ně svobodu vybojují jiní, si ji možná ani nezaslouží,“ řekl Kiska.

Slovenský prezident dodal, že by lidé neměli řešit, jestli je lepší Česko, nebo Slovensko. Měli by se spíš snažit o to, aby se obě země staly moderními státy plnými úspěšných, sebevědomých lidí.

Kiska také v pondělí v Praze navštívil kavárny Slavii a Savoy, kde se sešel se slovenským zpěvákem Mirem Žbirkou.