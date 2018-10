Řády Bílého lva dostali generálové a Švehla, Zeman ocenil vědce i umělce

100 LET REPUBLIKY Sledovat další díly na iDNES.tv

„Obraz naší společnosti je obrazem životních příběhů osobností, které tuto společnost vytváření,“ uvedl prezident v úvodním projevu, kde zmínil i padlé vojáky v Afghánistánu. „Velmi bych si přál, abychom si uvědomili, že máme-li naši civilizaci zachovat, vyžaduje to boj s terorismem,“ podotkl Miloš Zeman.

Martinu Marcinovi, Kamilu Benešovi a Patriku Štěpánkovi, kteří v srpnu přišli o život v Afghánistánu při útoku sebevražedného atentátníka, udělil medaili Za hrdinství in memoriam.

Podle prezidenta jako každá tragédie i tato vyvolává řadu diskuzí, v nichž je potřeba vyjádřit jasné stanovisko. „Jestliže naši vojáci zahynuli z Afghánistánu, co zbude z jejich památky, pokud podlehneme zbabělosti a budeme chtít ze země odejít?“ ptá se řečnicky Zeman.

Už odpoledne na vojenské přehlídce zmínil, že do Vladislavského sálu bude veteránem z Afghánistánu přinesena šavle Milana Rastislava Štéfánika, prvního ministra obrany. „Toto spojení překlenuje 100 let dějin země i armády. Armády, která chtěla bojovat a nebylo jí to umožněno. Armády, která byla armádou satelitního státu, ale i armády svobodné společnosti, která plní své závazky v boji proti největšímu nepříteli, kterým je mezinárodní terorismus,“ uvedl prezident.

Medaili Za hrdinství dostala také učitelka mateřské školy Darina Nešporová za záchranu tří předškoláků při loňské dopravní nehodě na Olomoucku.

Nejvyšším stupněm Řádu bílého lva byli oceněni meziválečný premiér Antonín Švehla a také tři významní generálové z období první republiky. Generál Josef Bílý se zapojil do protinacistického odbojového hnutí Obrana národa a stal se jejím velitelem. Po nástupu Reinharda Heydricha na post zastupujícího říšského protektora na našem území byl spolu s dalšími popraven.

Dalším oceněným byl generál Stanislav Čeček, důležitý velitel československých legií v Rusku, který se zapojil například do bitvy u Zborova. Zeman ocenil i generála Karla Husárka, který za první světové války také patřil do řad legionářů. Od roku 1935 byl vrchním velitelem opevňovacích prací.

Jmenovitě také prezident ocenil Karla Lánského, jehož zásluhou podle Zemana v roce 1968 pokračovalo protiokupační vysílání rozhlasu. „Bude mi ctí udělit mu nejvyšší české vyznamenání,“ řekl Zeman.

Řád TGM dostali lékaři Rajko Doleček a Martin Filipec. Doleček je lékař, popularizátor endokrinologie a propagátor zdravé výživy. Především v 70. a 80. letech byl znám z televizních pořadů, jako byl například Nebezpečný svět kalorií.

Filipec je pak expert na oční imunologii a zevní choroby oka. Zabývá se výzkumem v oblasti imunologie a genetiky oka a léčbou očních onemocnění pomocí kmenových buněk

Mezi oceněnými vědci jsou dále i dendrolog Václav Větvička, prognostik Michal Majtán či Miloš Velemínský.

Větvička je známým popularizátorem vědy a autorem či spoluautorem více než dvacítky knih. Spolupracuje také s televizí i rozhlasem. Majtán je někdejší člen skupiny prognostiků, která modelovala budoucnost ČSSR. Čestný předseda slovenské Futurologické společnosti. Angažoval se ve slovenské Jednotě důchodců.

Velemínský je zase významný představitel české sociální pediatrie, bývalý děkan Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Prezident vyznamenal také osobnosti z prostředí byznysu. Ocenění převzal například slovenský finančník Pavol Krúpa nebo bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková.

Před Hradem se necelou hodinu před začátkem slavnostního ceremoniálu. sešli demonstranti. Měli transparent s nápisem „Invaze je teď!“ a volají „Hanba!,“ „Styďte se!“ nebo „Česko není Rusko.“ Ti venku zůstali i po zahájení ceremoniálu.

Pozvání do sálu odmítla například Miroslava Němcová, naopak v řadách hostů najdeme třeba předsedu Sněmovny Radka Vondráčka nebo předsedu ODS Petra Fialu, podle kterého je „28. říjen svátkem všech občanů, ne Miloše Zemana a jeho přátel.“

Vyznamenání pro umělce i sportovce

Nejvýraznější postavou mezi oceněnými umělci byl český zpěvák a hudební skladatel Michal David. Na české hudební scéně se prosadil už v době normalizace. Z porevoluční doby je znám především díky úspěšným muzikálům jako Kleopatra, nebo Tři mušketýři. Cenu dostal i Ondřej Hejma z kapely Žlutý pes, dále byli mezi oceněnými umělci i herci Jiří Krampol a Ivan Vyskočil.

Prezident Zeman ocenil i sportovce. Vyznamenání dostala Ester Ledecká, které se podařilo získat na zimních olympijských hrách v Pchjongčchangu dvě zlaté medaile. Jako první sportovec v olympijské historii tak vyhrála na jedné zimní olympiádě disciplíny s různým vybavením. Osobně si ocenění převzít nepřišla.

Slavnostní ceremoniál předávání státních vyznamenání začal ve Ve 20:00. Praporečníci přinesli do sálu bojové prapory. Za zvuku husitského chorálu Ktož jsú boží bojovníci zaujali pozice po obvodu Vladislavského sálu. Jako poslední vyrazili praporečníci se statní vlajkou České republiky a s prezidentskou standartou. Doprovodily je fanfáry ze čtvrté věty osmé symfonie G dur Antonína Dvořáka. Jako další vstoupil do sálu prezident Miloš Zeman se svou chotí za doprovodu předehry z opery Bedřicha Smetany Libuše. Prezident se usadil a zazněla česká státní hymna. Po ní pak mimořádně i ta slovenská. Po přivítání hostů vedoucím prezidentské kanceláře, přednesl prezident svůj projev. Po projevu začal prezident předávat vyznamenání. Jako první byly uděleny Řády bílého lva, následovala předání Řádů Tomáše Garrigua Masaryka, medailí Za hrdinství a medailí Za zásluhy. Po předání vyznamenání opustily sál nejprve prapory, pak vlajky a nakonec prezident se svou manželkou. Jejich odchodem ze sálu ceremoniál skončil.

Cenu dostali i tenisté Radek Štěpánek, Petra Kvitová a Helena Suková či fotbalista Petr Čech. (o oceněných sportovcích více zde).

„Je to nejvyšší čestné vyznamenání, které může jednotlivec v naší republice dostat, tak si toho náležitě vážím. Vždycky jsem se snažil reprezentovat sebe i naši zemi co nejlépe a těší mě, že jsem za to byl oceněn,“ okomentoval ocenění Čech v prohlášení.

Mezi vyznamenanými se objevili i novináři a publicisté. Cenu dostal český novinář amerického původu Erik Best, získala ji i bývalá investigativní novinářka České televize Jana Lorencová.



Vyznamenáními jsem šetřil, říká Klaus

Bývalý prezident Václav Klaus se v pořadu Partie podivoval nad množstvím vyznamenání, které Miloš Zeman rozdává. „Během svého mandátu pro mě byl večer 28. října celoroční prací. Pečlivě jsem vybíral, komu medaili předám, šlo o něco výjimečného, něco, čeho mělo být jak šafránu,“ popisuje exprezident Klaus.

Řekl, že si uvědomuje, že každý rozdává vyznamenání podle svého uvážení a k obrazu svému, ale nyní už ztrácí na jedinečnosti. „Každoročně jsem jich rozdal maximálně dvacet, nejvíc snad dvaadvacet. Jednak proto, že jsem jich skutečně chtěl rozdat málo, a také proto, že už není moc osobností, které by si vyznamenání zasloužily,“ polemizoval v pořadu Klaus.

„Významné osobnosti jsou už do jisté míry přebrané. To je jako s Nobelovou cenou. Prvních dvacet let se rozdávala snadno, ocenění získali lidé, ke kterým ostatní vzhlíželi, citovali je, hltali jejich knihy a názor. Dnes například dostávají ocenění za ekonomii lidé, u kterých mi to hlava nebere, a říkám si, kde se vzali. Už je to jednoduše přebrané,“ říká Klaus.

Za dobu jeho prezidentského mandátu mu prý nepřišli maximálně dva lidé. „Diskutoval jsem nejen s nimi, jestli si pro ocenění přijdou, ale například i s kancléřem (Jiřím) Weiglem, který nakonec jména předčítal,“ popsal celý proces Klaus a dodal, že by byl rád, kdyby prezident Zeman v projevu udržel vážnost a dekórum.