Každý děláme chyby, ale chování Hlavatého je absurdní, říká Babiš v MF DNES

Majitel největší české textilky Juta Jiří Hlavatý v letošních sněmovních volbách kandidoval jako nestraník za ANO. Z původního 18. místa kandidátky ho preferenční hlasy voličů dostaly až do Poslanecké sněmovny. Tímto krokem ovšem zanikl jeho mandát v Senátu. Po volbách Hlavatý oznámil, že nevěděl, že mu při zvolení poslancem automaticky místo senátora zaniká.

„Může se stát, že nevěděl, že mu zvolením do Sněmovny zanikne post senátora. Ani já to nevěděl, každý děláme chyby,“ komentoval to v rozhovoru pro MF DNES Babiš.

Vzápětí však odsoudil výrok Hlavatého, že náklady spojené s uspořádáním doplňovacích senátních voleb by měli zaplatit voliči, kteří ho ze Senátu vykroužkovali do Poslanecké sněmovny.

„No, to se mu skutečně nepovedlo. Je to špatně a nesouhlasím s tím. Způsob, jakým to komentoval, že jde znovu do senátních voleb a mají to zaplatit voliči, to je absurdní,“ prohlásil Babiš.

Výrok o spolufinancování doplňovacích voleb do Senátu voliči byl reakcí na twitterový dotaz Miroslava Kalouska. Předseda TOP 09 se Hlavatého zeptal, zda zaplatí doplňovací senátní volby, které byly vypsány právě kvůli němu.

Na Kalouskův dotaz později pro iDNES.cz Hlavatý zareagoval: „Vůbec tomu nerozumím. Financování voleb? To musíte oslovit 4 850 voličů (Hlavatý dostal ve volbách do Sněmovny 4 859 preferenčních hlasů, pozn. red.),“ řekl.

A s obdobnou odpovědí přišel například také v rozhovoru pro Aktuálně.cz. „Já jsem se nenechal zvolit poslancem. Musíte se obrátit na 4 850 lidí, kteří mě vykroužkovali. A jich se zeptejte na to, aby zaplatili náklady na dodatečné volby. Ale ne mě,“ uvedl rozhořčeně Hlavatý.

Kandidatura zpět do Senátu

Rozhodnutí usilovat o znovuzískání senátního mandátu potvrdil Hlavatý na začátku listopadu (více v článku Hlavatý potvrdil kandidaturu do Senátu). V případě neúspěchu řekl, že bude pokračovat coby poslanec.

S jeho kandidaturou Babiš ale zcela nesouhlasí: „Promluvím s ním o tom, chci mu jeho další kandidaturu do Senátu nedoporučit, protože si myslím, že to není dobrý nápad,“ uvedl už dříve šéf ANO.

V senátních volbách na Trutnovsku 5. a 6. ledna se má Hlavatý utkat s nominantem ČSSD, místostarostou Úpice Karlem Šklíbou a kandidátem Starostů a nezávislých (STAN) vrchlabským starostou Janem Sobotkou. S největší pravděpodobností Sobotku podpoří i TOP 09.