Nemůžu za to, že mě vykroužkovali, říká Hlavatý. Doplňující volby nezaplatí

„Vůbec tomu nerozumím. Financování voleb? To musíte oslovit 4 850 voličů (Hlavatý dostal ve volbách do Sněmovny 4 859 preferenčních hlasů, pozn. red.). Zda budu nebo nebudu kandidovat, nemá vliv na pořádání voleb. Přišel jsem o mandát senátora ve chvíli, kdy měl lidé zvolili do Poslanecké sněmovny. Prezident pak vyhlásil volby v obvodě Trutnov. Nemůžu za to, že mě lidé vykroužkovali,“ řekl Hlavatý redakci iDNES.cz.

Hlavatý kandidoval do Sněmovny jako nestraník za ANO z 18. místa kandidátky. V povolebních rozhovorech připustil, že nevěděl, že mu při zvolení poslancem automaticky zaniká mandát senátora. Říkal, že chtěl kandidaturou ANO podpořit a se zvolením nepočítal hlavně kvůli pracovnímu vytížení v textilní společnosti Juta. Stěžoval si, že mu mandát senátora zanikl automaticky a nemohl si vybrat, ve které komoře chce působit. Ve čtvrtek oznámil, že se pokusí obhájit senátorský mandát (více v článku Hlavatý potvrdil kandidaturu do Senátu).

„Nebyl jsem na prvním ani jiném předním místě kandidátky. Napsal jsem se dozadu a lidé mě vykroužkovali. Cením si toho,“ řekl Hlavatý s tím, že nyní je pro něj prioritou obhájení senátorského mandátu. „Do nadcházející volby vstupuji poučen ze svých chyb,“ dodal v tiskovém prohlášení.

Volební okrsek za tři miliony korun

Doplňovací volby do Senátu na Trutnovsku proběhnou 5. a 6. ledna 2018 a budou stát několik milionů korun. Největší část půjde na zaplacení volebních komisařů. Redakce iDNES.cz oslovila Český statistický úřad (ČSÚ) i ministerstvo vnitra s žádostí o konkrétní vyčíslení nákladů.

„V současné době ještě není rozpočet za ČSÚ stanoven a není možné vyčíslit částku za 1 volební okrsek. Cca do 14 dnů bude možné částku upřesnit,“ reagovala mluvčí ČSÚ Petra Báčová. Resort vnitra slíbil dodání informací během příštího týdne.

Na senátní volby v roce 2012 šlo ze státního rozpočtu celkem 81 milionů korun. Probíhaly v 27 volebních obvodech, jeden volební obvod tak stál zhruba tři miliony korun. Volební obvod číslo 39 se sídlem v Trutnově zahrnuje 81 obcí. Spadá do něj celý okres Trutnov a severní část okresu Náchod, ohraničený na jihu obcemi Teplice nad Metují, Jetřichov, Hynčice a Meziměstí. V roce 2014 bylo v tomto obvodu přes 100 tisíc voličů.

Na nastalé výdaje a jejich případné zaplacení se Hlavatého veřejně zeptal Miroslav Kalousek (TOP 09) na svém Twitteru.

V senátních volbách na Trutnovsku 5. a 6. ledna příštího roku se Hlavatý určitě utká s nominantem ČSSD, místostarostou Úpice Karlem Šklíbou a kandidátem Starostů a nezávislých (STAN) vrchlabským starostou Janem Sobotkou. S největší pravděpodobností Sobotku podpoří i TOP 09. Krajský lídr strany Aleš Cabicar ale upozornil, že strana ještě neukončila schvalovací proces. Další kandidáti do těchto voleb zatím nejsou známí.

Hnutí ANO nasadilo do letošních voleb více osobností, které se nyní musejí rozhodovat mezi poslaneckým mandátem a svou dosavadní funkcí. Mezi nimi je například středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová, která už oznámila, že zůstane v čele kraje (více v článku Jermanová se vzdává poslaneckého mandátu). Vybrat si musí také karlovarská hejtmanka Jana Vildumetzová, olomoucký Ladislav Okleštěk a moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák (více v článku Hejtmani ANO si musí vybrat).