Do investic ve zdravotnictví půjde v dalších letech 71 miliard, řekl Babiš

14:01 , aktualizováno 14:01

Do Vánoc chce vláda předložit dvanáctiletý investiční plán pro oblast zdravotnictví. Během toho horizontu by do oblasti zdravotnictví mělo putovat přes sedmdesát miliard korun, uvedl to premiér Andrej Babiš na zahájení konference Zdravotnictví 2019. Příští rok pak do investic ve zdravotnictví půjde 6,5 miliardy korun.