Je třeba, abychom akceptovali konopí pro léčebné účely, řekl Babiš

Příliš však nesouhlasí s návrhem Pirátů, aby si lidé mohli pro vlastní potřebu bez postihu doma vypěstoval, usušit a použít pro vlastní účely pět rostlin konopí. „O tom budeme vést debatu, to není dobrý nápad. Nechceme, aby naše děti měly takové pokušení,“ odvětil na dotaz iDNES.cz Babiš.

Na premiéra se den před tím dopisem obrátil předseda Pirátů Ivan Bartoš právě kvůli tomu, zda by iniciativu jeho strany, k níž se zatím připojilo 37 poslanců, včetně dvou poslanců z Babišova hnutí ANO, podpořil.

Podle návrhu, pro který Piráti hledají podporu napříč stranami a tento týden ho podle Bartoše podají, by doma mohl člověk mít až 1250 gramů sušeného konopí a ven by si s sebou mohl vzít 30 gramů konopí nebo 6 gramů čistého kanabinoidu THC, látky vyskytující se v rostlinách konopí i v marihuaně. Kromě toho by mohl 30 gramů, které by si s sebou mohl vzít mimo obydlí, také někomu bezúplatně darovat.

„Je špatné kriminalizovat běžné chování. Na mnoho neduhů je to levný lék a myslím si, že je škoda, abychom ho lidem odpírali,“ uvedl šéf poslaneckého klubu STAN Jan Farský, který se také pod návrh podepsal. Jsou mezi nimi i dva poslanci ANO Adam Kalous a Barbora Kořanová.