Před 30 lety podlehl AIDS první Čech. Laxní přístup zlomil až Mercury

Ve vydání Rudého práva z listopadu 1987 je prvnímu tuzemskému úmrtí na AIDS věnován krátký článek spojený se statistikou. „Ze 46 pozitivních občanů ČSR jsou čtyři klinicky nemocní AIDS. Jeden muž (homosexuál) 31. října zemřel. Většina ze zbylých 42 osob patří zatím do skupiny klinicky zdravých osob, tzv. nosičů infekce,“ napsal deník.

„Ten člověk měl těžkou kryptosporidiózu (parazitární onemocnění - projevuje se vysilujícími vodnatými průjmy a dehydratací). To je taková těžká komplikace u pacientů, kteří mají opravdu špatnou imunitu,“ řekl iDNES.cz vedoucí AIDS centra FN Na Bulovce Ladislav Machala.



Vůbec první HIV pozitivní český pacient přitom zemřel ještě o čtyři měsíce dříve. Příčinou jeho smrti však nebyl AIDS. Podle údajů Státního zdravotního ústavu se muž zabil při dopravní nehodě.

Jak to všechno začalo

Počátky boje s virem HIV v socialistickém Československu nebyly jednoduché. Odborná zahraniční literatura s touto tématikou nebyla téměř dostupná, internet neexistoval. „Měli jsme jen kusé informace. Ale nejlíp se lékař učí praxí. Tím, jak nám přibývali pacienti, tak jsme tu nemoc poznávali, učili jsme se ji diagnostikovat a léčit,“ přibližuje profesor Machala.

Doc. MUDr. Marie Staňková, CSc. narodila se v roce 1941

vystudovala dětské lékařství

založila a vedla první AIDS centrum v Československu, které funguje při FN Na Bulovce dodnes

předsedala výboru české Společnosti infekčního lékařství ČLS J. E. Purkyně

„V roce 1985 jsem dostala za úkol vybudovat ambulanci zaměřenou na péči o pacienty s HIV. Měli jsme komisi, kde byl imunolog, epidemiolog, hematolog a samozřejmě infektolog, to jsem byla já. Ze začátku neexistovaly laboratorní hodnoty, podle kterých bychom zjistili, jestli je pacient pozitivní. Takže v komisi jsme se dohadovali, jestli si myslíme, že ano, nebo ne,“ zavzpomínala pro iDNES.cz na začátky boje s HIV zakladatelka prvního AIDS centra v Československu Marie Staňková.

Krátce na to přijel do Prahy rakouský virolog Christian Kunz. „Na vídeňské klinice už mohli vyšetřovat na virus HIV, tak jsem ho požádala, jestli by nám otestoval krev od dvou pacientů, u kterých jsme měli podezření na tuto infekci. Byli to partneři, jeden byl starší a jezdil hodně po světě. Ten mladší se holt ‚svezl‘ s ním,“ říká docentka Staňková. Profesor Kunz tehdy odvážel do Vídně zkumavky s krví tajně v kapse saka.



Testy u obou partnerů nákazu HIV skutečně prokázaly, oficiálně ale lékařka tyto pacienty hlásit nemohla. „Věděli jsme, že jsou pozitivní, ale v tehdejším režimu u nás ‚neexistovala‘ homosexualita a rizikové chování, takže jsme nemohli mít ani tyto pacienty,“ upřesňuje docentka. Teprve poté, co v jejich případě potvrdilo infekci i diagnostické centrum v Moskvě, stali se prvními HIV pozitivními v Československu.

Když později mladší z těchto mužů zemřel na AIDS (a jen pro upřesnění - nebyl to ten první případ úmrtí zmíněný na začátku článku), zasáhlo to nejen Marii Staňkovou, ale i další pracovnice centra. „Byl to takový krasný kluk s hnědýma očima. Když se u něj ta infekce začala rozvíjet, tak byl strašně nešťastný a upnutý na nás všechny. Snažili jsme se mu jeho poslední dny udělat co nejlepší. Toho jsme tedy všichni obrečeli,“ přiznává docentka.



Prof. MUDr. Ladislav Machala, Ph.D. narodil se v roce 1954

vystudoval Fakultu dětského lékařství UK v Praze

v AIDS centru FN Na Bulovce pracuje od roku 1986, v současnosti je jeho vedoucím

v rámci centra se stará o 1700 ze zhruba 2500 nakažených a evidovaných pacientů v ČR

je členem International AIDS Society

Řada lidí, u kterých bylo v polovině 80. let podezření na to, že jsou nakažení, přicházeli pozdě - v době, kdy už jim mnoho života nezbývalo. „Šlo například o chronicky nemocné pacienty, kteří často stonali a projevovaly se u nich takzvané oportunní infekce,“ říká profesor Machala.



Mezi ty nejčastější patří kandidóza (kvasinková infekce), kryptokokóza (houbové onemocnění, které postihuje plíce, srdce nebo mozek), toxoplazmóza (původcem je prvok, infekce vede k zánětu mozku a míchy) nebo kryptosporidióza (průjmové onemocnění, pacient hubne a trpí nechutenstvím).



Část pacientů posílali do AIDS centra lékaři z ambulancí zaměřených na pohlavní choroby. Tito lidé měli opakovaně kapavku, syfilis nebo chlamydie. Proto zároveň dostali nabídku, aby se nechali vyšetřit na HIV.



Diagnostika v ČSSR se postupně zlepšovala. Docent Lubomír Syrůček přemluvil v polovině 80. let tehdejšího ministra zdravotnictví Jaroslava Prokopce a s pomocí hlavní hygieničky založili Národní referenční laboratoř (NRL) pro AIDS, která začala v tuzemsku vyšetřovat krevní vzorky na přítomnost viru HIV, respektive jeho protilátek. Od začátku roku 1987 se povinné testování týkalo veškeré krve věnované od dárců.



Tři desítky nakažených z darované krve

Docentka Staňková v té souvislosti vzpomíná na skandál, o kterém se tehdy veřejně nemluvilo. Testy v NRL odhalily více než 30 pacientů infikovaných virem HIV při transfúzi krve. Ta pocházela většinou ze zahraničních zásob. „Šlo o velmi smutný případ. V té skupině byly i čtyři děti. Bylo to pro nás psychicky hodně náročné, když jsme měli jejich rodičům, ale i těm ostatním lidem oznámit, o co jde. Velmi těžce to nesli,“ říká lékařka.



V té době ještě nebyly k dispozici žádné léky, terapie proto byla spíš experimentální. Zkoušelo se prý všechno, co lékaři vyčetli. Naději dávaly třeba speciálně upravené lékořicové a vitamínové tinktury. „Bylo zajímavé, že u řady pacientů došlo k výraznému zlepšení jejich zdravotního stavu, což odpovídá známému tvrzení, že psychická pohoda udělá zázraky,“ podotýká Staňková.

V září 1988 podal doktor Machala prvnímu českému pacientovi antiretrovirový lék zidovudin (více o lécích proti HIV/AIDS zde). Nakažených lidí ale dál přibývalo. V roce 1989 jich „na AIDS“ zemřelo už sedm.



Ve stejné době byla v tuzemsku založena Česká společnost AIDS pomoc. Začala pomáhat HIV pozitivním pacientům, jejich rodinám a blízkým při řešení každodenních komplikací, které život s touto infekcí přinášel. Zaměřila se také na prevenci a osvětu.



Když v listopadu 1991 zemřel na následky AIDS britský zpěvák Freddie Mercury, byl to určitý zlom. „V některých skupinách lidí, nejen mezi homosexuály, to začalo hlodat - co kdybychom měli taky něco takového. Podobné to bylo, když zemřel (v únoru 1989) krasobruslař Nepela,“ říká Marie Staňková. „Ze začátku měli lidé velký strach, přece jenom se vědělo, že nejsou léky. Že když je člověk nakažený, tak je jen otázka času, kdy to doběhne do konečného stadia,“ dodává.

„Pamatuji si, že úmrtí Mercuryho mělo skutečně mezi našimi pacienty odezvu. A troufám si říct, že kdyby byl dnes Freddie Mercury můj pacient, tak bych mu slíbil nejméně dalších 25 let života. Tak moc se ty terapeutické možnosti zlepšily,“ říká profesor Machala.



V roce 1994 přijeli do Česka na kontrolu pracovníci Světové zdravotnické organizace. AIDS centrum i diagnostickou laboratoř pochválili.

V dalším roce se u nás začalo s podáváním profylaxe (ochranných preparátů) těhotným ženám, které byly HIV pozitivní. „Byla to novinka. Začali jsme s ní okamžitě, jakmile jsme se dozvěděli, že je možné výrazně snížit riziko přenosu infekce z matky na dítě. Bohužel i tak se narodilo devět HIV pozitivních dětí (z celkem 180 porodů). Většinou kvůli tomu, že matky - často narkomanky - na tu profylaxi nechodily,“ vysvětluje docentka Staňková.



11. srpna 1999 byl v Praze otevřen Dům světla. Unikátní projekt pomáhá HIV pozitivním lidem, kteří se ocitli v těžké osobní či sociální situaci a hledají dočasně bezpečné místo, kde mohou složité období překonat (více v tomto článku).



Manželé Havlovi na návštěvě Domu světla

S Domem světla se pojí příběh jednoho HIV pozitivního chlapečka, kterého matka po porodu opustila. Zpočátku se o něj staraly sestřičky z AIDS centra, ale tlak na to, aby byl umístěn do kojeneckého ústavu sílil. „Měli jsme tady HIV pozitivní paní, která byla v dobrém stavu, a ta ho chtěla adoptovat. Ale nedařilo se to, protože se u nás ještě nestalo, aby si taková pacientka mohla osvojit HIV pozitivní dítě. Když pak Dům světla navštívil prezident Havel s manželkou, tak jsem jim toho klučíka ukázala. Popsala jsem jeho příběh i s tím, že nemůžeme docílit adopce. Pan prezident řekl, zítra zavolejte tam a tam. Zavolali jsme a adopce se uskutečnila. To jsme tenkrát měli velkou radost,“ vzpomíná Staňková.

Postupně se lékařům v České republice podařilo vybudovat dalších šest regionálních AIDS center - v Plzni, Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Ostravě a Brně.

Zájemcům se zpočátku nabízelo i placené anonymní testování, kdy člověk nemusel uvést svoje jméno. „My jsme to neměli moc rádi, protože leckdy dal někdo krev, my jsme zjistili, že je HIV pozitivní, a on už si pro výsledek nepřišel,“ říká Marie Staňková. Ti, u kterých se infekce potvrdila, měli povinnost o tom informovat svoje sexuální partnery. Ne všichni to ale dodržovali.



Umírání ve dvaceti, ale i v 75 letech

Od poloviny 80. let až do současnosti potvrdily testy v ČR přes tři tisíce HIV pozitivních lidí. Podle některých odhadů jde asi o polovinu skutečných případů. Řada těch, kteří tuší, že jsou nakažení, totiž na testy nejde.



Z 262 pacientů, kteří u nás do loňska zemřeli na následky AIDS, bylo přibližně 80 procent mužů, pětinu tvořily ženy. Podobný poměr je mezi českými občany (82,8 procent) a cizinci s dlouhodobým pobytem.



Z dat Národní referenční laboratoře pro HIV/AIDS dále vyplývá, že většina zemřelých se virem HIV nakazila při homosexuálním pohlavním styku (128 případů), méně při heterosexuálním (84). Dále injekčním užívání drog (21) či krví a krevními deriváty (15). U čtrnácti úmrtí na AIDS se nepodařilo objasnit, jakým způsobem tito lidé onemocněli.



V průměru se pacienti dožili necelých 42 let. Nejmladšímu člověku, který v České republice podlehl komplikacím spojeným s AIDS, bylo 20 let, nejstaršímu 75 roků.

ÚMRTÍ HIV POZITIVNÍCH OSOB V ČR (dříve ČSR) ROK ÚMRTÍ VE STÁDIU AIDS ÚMRTÍ Z JINÉ PŘÍČINY ÚMRTÍ CELKEM

1987 1 1 2 1988 1 1 2 1989 7 3 10 1990 4 1 5 1991 2 0

2 1992 6 2 8 1993 8 0 8 1994 9 0 9 1995 8 3 11 1996 16 2 18 1997 9 0 9 1998 7 1 8

1999 11 8 19 2000 3 2 5 2001 5 4 9 2002 9 0 9 2003 3 5 8 2004 4 3 7 2005 10 8 18 2006 6 3 9 2007 11 5 16 2008 14 8 22 2009 12 7 19 2010 10 5 15 2011 14 8 22 2012 17 4 21 2013 13 9 22 2014 15 5 20 2015 9 8 17 2016 18 5 23 CELKEM 262 111 373

zdroj: Národní referenční laboratoř pro HIV/AIDS, SZÚ

„Řada z nich přijde až před smrtí, kdy už není co zachraňovat. Máme případy, kdy tady ti lidé byli třeba před patnácti lety, dozvěděli se diagnózu, ale pak už nepřišli. A vrací se až ve velmi špatném stavu. Hodně těchto pacientů také umírá na nádory, kde je omezená možnost léčby,“ popisuje profesor Machala.



Rozvrat imunity a smrt

Průběh onemocnění je možné rozdělit do několika fází. Začíná takzvanou akutní HIV infekcí, kdy se po několika týdnech od nakažení u většiny pacientů objeví krátkodobá horečka, zduření uzlin na krku, bolesti svalů nebo vyrážka. Přibližně u deseti procent nakažených však toto stádium proběhne bez uvedených příznaků.



Další fáze je bezpříznaková. Imunitní systém zatím funguje normálně. Infekci už lze zjistit testováním. V tomto stádiu je důležité nemoc odhalit a začít s léčbou. V těle se objevuje aktivní virus, takže HIV pozitivní člověk může nákazu přenášet na další osoby - například při nechráněném pohlavním styku. Konec tohoto stádia signalizuje zduření uzlin trvající déle než tři měsíce.

Postupně se však u neléčených případů rozvíjí porucha imunity a nemoc přechází do stadia AIDS. Pacient výrazně hubne, mívá horečku přes 38 stupňů Celsia, průjmy, v noci se potí, celkově se cítí slabý. Virus narušuje nervovou soustavu a činnost mozku, způsobuje až demenci.



V tomto období charakterizovaným těžkou poruchou imunity jsou pro člověka smrtelné infekce, které pro běžnou zdravou populaci nepředstavují vážnější nebezpečí - například mykózy (houbová onemocnění). Časté jsou také některé nádorové komplikace - Kaposiho sarkom, lymfómy mízních uzlin či mozku.



Ze statistky Národní referenční laboratoře pro HIV/AIDS vyplývá také to, že více než sto HIV pozitivních lidí v České republice nezemřelo v důsledku AIDS, ale z jiného důvodu. Šlo o nemoci, které neměly s virem HIV spojitost, například některé typy rakoviny. Jednalo se i násilná úmrtí, dopravní nehody nebo sebevraždy.



„Víte, že moc sebevražd jsme neměli? To bylo výjimečné. Byly spíš takové demonstrativní. Pamatuji si ale případ dívky, které se to „nepovedlo“. Rozcházel se s ní partner, tak si dala nějaký sáček na hlavu. On se měl v určitou dobu vrátit a nevrátil se. Takže ta sebevražda byla bohužel dokonaná,“ vzpomíná docentka Staňková.

Lidé přestali mít z HIV strach

„Já to vidím, když tady přede mnou sedí nový pacient. Mimochodem nejtypičtějším novým pacientem, který do našeho centra přichází s diagnózou HIV, je mladý gay, který žije v Praze a který jde k lékaři s projevy jiné pohlavně přenosné choroby. Ten pacient má kapavku, syfilis nebo lymfogranuloma venereum (chlamydie), to mu dělá problémy, tak jde na venerologii. A všichni tito pacienti jsou také testováni na HIV. To je u nich vlastně vedlejší diagnóza, protože potíže způsobené touto infekcí je k lékaři nepřivedly,“ popisuje profesor Machala.

Preexpoziční profylaxe nový trend rozšířený zejména v gay komunitě

pravidelné užívání malých dávek antiretrovirových léků tak, aby se člověk při rizikovém sexu nenakazil virem HIV

mezi příznivce patří lidé, kteří se chovají promiskuitně a praktikují v nočních podnicích nechráněný sex s dalšími podobně naladěnými lidmi

zastánci tohoto způsobu „předléčení“ žádají, aby preexpoziční profylaxi hradily zdravotní pojišťovny

„Řada z těchto pacientů mě ujišťuje a říká, pane doktore, vždyť my na to máme dobré léky. A já je v tom nechám, já jim to nevymlouvám. Rozhodně ne během první návštěvy. Oni k tomu pak ještě dodávají - jestli teď nemáme léky, které jsou schopny tu infekci vyléčit, tak je určitě budeme mít během krátké doby,“ říká Machala s tím, že po letech práce v tomto oboru medicíny rozhodně optimismus těchto pacientů nesdílí.



Léčba, která by dokázala virus HIV „vyhnat“ z lidského těla, podle něj není v dohledu. Stejně jako preventivní očkování.



„Dá se ale čekat, že léčení bude méně toxické, bude mít méně vedlejších účinků a bude lacinější. V současnosti vyjde léčba jednoho pacienta včetně diagnostických testů, které musíme v jejím průběhu dělat, asi na půl milionu korun ročně,“ upřesňuje šéf pražského AIDS centra.

Základem prevence podle něj zůstává bezpečný sex s partnerem, který je zaručeně HIV negativní. „V populaci je určitý segment lidí, kteří vedou promiskuitní sexuální život. Tam je nejbezpečnější ochranou kondom,“ uzavírá odborník.



