Mezi gayi v Praze je epidemie HIV, řekl předseda AIDS pomoc v Rozstřelu

14:55 , aktualizováno 14:55

Lékaři v Česku od poloviny 80. let diagnostikovali přes 3 000 osob s virem HIV. Z 262 pacientů, kteří u nás do loňského roku zemřeli, bylo 80 procent mužů a pětina žen. Podle předsedy České společnosti AIDS pomoc Roberta Hejzáka panuje epidemie zejména v komunitě pražských gayů. Řekl to v pořadu Rozstřel, kde mluvil spolu se sexuologem Ivo Procházkou.