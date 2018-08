Aby se nám něco stalo, museli bychom vyjít z obrněnců, řekli vojáci blízkým

Přesně to se však stalo a všichni tři jsou mrtví. V neděli brzy ráno vystoupili z aut a šli na pěší obchůzku. Z boku k nim přiběhl sebevražedný atentátník a odpálil bombu. Tři čeští vojáci z posádky v Táboře zemřeli na místě, jejich americký kolega a dva vojáci afghánské armády jsou v kritickém stavu v nemocnici.

Bylo deset minut před půl sedmou ráno místního času, u nás za deset minut čtyři hodiny nad ránem, a vojáci ze 4. brigády rychlého nasazení z 42. mechanizovaného praporu v Táboře se vypravili obrněnci na běžnou obchůzku. Na patrolu u města Čáríkár, devět kilometrů od základny. Autem dojeli po prašné cestě až k úzkým uličkám, které se klikatí mezi hliněnými, téměř dvoumetrovými zdmi a obrněnci tudy nemají šanci projet. Vystoupili z auta a šli uličkou po ušlapané hlíně. Sami, nikde ani jediný člověk.

Za prvními domy po pár metrech mezi úzkými zdmi, přes které nebylo vidět, najednou z rohu vyběhl muž a ve vteřině se odpálil.

Vojáci neměli šanci. Obrovská detonace zabila tři z nich a v zemi zbyl metr hluboký a pět metrů široký kráter. „Ti kluci, ač byli mladí, tak byli srdcem i duší vojáci. To místo, kde je atentátník překvapil, bylo kritické, nebylo odsud úniku a on věděl, že tam musí přijít pěšky, že autem, které by odolalo útoku, tudy neprojedou,“ říká jeden z vysoce postavených důstojníků táborské posádky.



„Navzdory věku to nebyli nezkušení vojáci,“ prohlásil zástupce náčelníka generálního štábu Jiří Verner. Všichni sloužili v operaci Resolute Support (Rozhodná podpora) a na starosti měli území severně od základny Bagrám. Vždy při společných hlídkách s americkými a afghánskými vojáky. „S cílem zabránit nepřátelským útokům namířeným proti základně,“ popsal MF DNES jeden z jejich kolegů.



Prostor byl vybraný tak, aby následky byly fatální

„Útok byl nenadálý, spatřili pouze jednu osobu, která se odpálila. Čeští vojáci zemřeli v podstatě okamžitě. Prostor byl vybrán tak, aby následky byly fatální,“ potvrdil zástupce náčelníka generálního štábu Jiří Verner na základě rozboru videozáznamu útoku, který má armáda k dispozici.



Ačkoliv české úřady zatím nemají potvrzeno, kdo byl útočníkem, k masakru se přihlásilo hnutí Tálibán. „Zabili jsme osm amerických okupantů při taktickém bombovém útoku,“ prohlásil mluvčí Tálibánu Zabihulláh Mudžahíd.

Tři vojáci „Svatováclavského“ 42. mechanizovaného praporu přicestovali do Bagrámu v polovině letošního dubna a sloužit zde měli do října. Stejně jako 170 jejich kolegů ze Žatce, Opavy, Bechyně, z Náměště nad Oslavou, ale hlavně z Tábora, odkud pochází nejvíce vojáků nynější desáté afghánské mise.Před odletem cvičili déle než půl roku to, jak chránit základnu o velikosti města oproti vnějšímu napadení.

Těla tří vojáků se ke svým blízkým vrátí předčasně – ve středu přiletí vojenským speciálem na staré ruzyňské letiště, na místě budou politici i prezident Miloš Zeman, který zopakoval, že tragédie nesmí odradit české vojáky od úsilí nadále bojovat s mezinárodním terorismem.



Stejně mluví nyní i vrchní velitel sil NATO v Afghánistánu John Nicholson. „Jejich oběť bude trvale uložena v našich srdcích a ještě více posílí naše odhodlání,“ řekl. Čeští politici po zveřejnění incidentu okamžitě začali vyjadřovat soustrast rodinám, kterým armáda poskytla psychology a kaplany. „Zpráva o úmrtí vojáků je vždy to nejhorší, velmi mě to zasáhlo. V mých očích jsou to hrdinové, kteří se za hranicemi České republiky podíleli na boji proti terorismu. Celá země by na ně měla být hrdá,“ reagoval na atentát náčelník generálního štábu armády Aleš Opata.



Nejhorší zpráva, která rodině může přijít

V Afgánistánu padlo třináct Čechů. První útok byl v roce 2007 a vůbec nejhorší v roce 2014, kdy zemřelo pět mužů.

Jejich příbuzní a pozůstalí už nyní na uzavřených fórech na sociálních sítích radí pozůstalým, jak se se ztrátou smířit. Většina z nich popisuje obrovskou bolest, která přichází zejména proto, že Češi v rámci operací Severoatlantické aliance jezdí na nebojové mise. Tou je právě i operace Resolute Support a nikdo z příbuzných si tak příliš reálně nepřipouštěl fakt, že by blízcí mohli zemřít.

Například Eva Č., sestra jednoho z mužů, který padl před čtyřmi lety právě u základny Bagrám, napsala, co teď rodiny čeká. „Nejhorší zpráva, jaká může rodině přijít. Změní to celý život, hlavní je, ať teď drží rodina při sobě. Přeji všem, klukům, co tam zůstávají, i těm, kteří jsou tady, ať už se svými rodinami, nebo kamarády, držte se. I pro mého bráchu jste byli druhá rodina a věřím, že je to tak i teď,“ popsala.

Česká armáda má nyní v Afghánistánu 250 vojáků, kteří působí v Kábulu a na základně v Bagrámu.