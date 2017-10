Adamová nemá zájem vést TOP 09. Chci brzy založit rodinu, uvedla

„Bylo to těžké rozhodování, cítila jsem podporu kolegů i stávajícího vedení. Ale rozhodla jsem se, že se na listopadovém celorepublikovém sněmu budu ucházet jen o post první místopředsedkyně,“ řekla serveru Adamová.



„Nikdy jsem se netajila tím, že chci brzy založit rodinu. S prací poslankyně mateřství skloubit jde, předseda teď ale straně musí obětovat vše,“ dodala.



Kalousek v úterý v reakci na slabý volební výsledek oznámil, že na listopadovém sněmu se již o funkci předsedy ucházet nebude (více o Kalouskově odchodu z čela strany čtěte zde).



Kromě Adamové se jako o možném uchazeči o předsednický post mluví také o europoslanci Jiřím Pospíšilovi. Bývalý ministr spravedlnosti oznámil vstup do TOP 09 bezprostředně po sněmovních volbách a kandidaturu nevyloučil.

Kalousek ale v úterý uvedl, že by to Pospíšilovi nedoporučoval. „Má ty samé limity co já. Integraci proevropských sil by měli provádět lidé, kteří nemají zátěže z minulosti,“ podotkl.



Třiatřicetiletá Adamová je poslankyní od roku 2013, o dva roky později se stala místopředsedkyní TOP 09. Specializuje se na sociální problematiku.

V končící Sněmovně byla členkou sněmovního výboru pro sociální politiku a podvýboru pro lidská práva. V minulosti měla v radě Prahy 8 na starosti sociální oblast a protidrogovou prevenci.