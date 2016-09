Ztohoven věnovali kus prezidentské standarty do dobročinné aukce

Umělci standartu rozstříhali na víc než tisíc kousků, které pak rozdávali (více čtěte zde). „Několik kousků standarty nám zbylo a přišlo nám hezké využít to k podpoře dobrých věcí, které Diakonie dělá,“ sdělil mluvčí Ztohoven Petr Žílka. „Chceme tím také vytvořit novou situaci a sledovat například to, jestli je společnost ochotná za to zaplatit jako za umělecké dílo,“ dodal.

Organizátoři zvažovali, zda do aukce, kterou Diakonie ČCE pořádá potřetí, standartu zařadit. „Měli jsme obavy, jestli můžeme tu v podstatě kradenou věc dražit. Obrátili jsme se proto na policii, abychom zjistili, jestli je to možné,“ řekl Molnár. „Předpokládáme, že policie to nezakáže,“ doplnil. Vyvolávací cena čtvercového ústřižku o velikosti přibližně deset krát deset centimetrů je stanovena na 0 korun.

Členové Ztohoven sejmutím prezidentské vlajky a její výměnou za rudé trenýrky pobouřili část české veřejnosti. Kritiku si vysloužili od prezidenta Miloše Zemana i jiných politiků. Ti upozorňovali na to, že umělci neznevážili pouze Zemana, ale celý prezidentský úřad.

Případem se na konci srpna zabýval Obvodní soud pro Prahu 1. Soudkyně rozhodla, že vyvěšení trenýrek nebylo trestným činem a umělci se nedopustili ani krádeže, ani výtržnictví (o zdůvodnění verdiktu čtěte zde).

Molnár připustil, že rozhodnutí prodat kus standarty v aukci nemusí mít kladnou odezvu. „Počítáme, že negativní reakce mohou přijít. Ale na to jsme zvyklí, pracujeme s uprchlíky, tudíž výhružné emaily nebo negativní komentáře na sociálních sítích nás nepřekvapí,“ řekl.

Akce nazvaná Dobrá aukce se bude konat 2. listopadu. Kromě Ztohoven do ní svá díla věnovali výtvarník Petr Nikl nebo fotograf Jindřich Štreit. Peníze, které se vydraží, Diakonie použije na podporu humanitárních a rozvojových projektů.

Rudé trenky mohou propadnout státu: