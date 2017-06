Zimola: Teď už Sobotka odstoupením nic nezachrání, udělat to měl dřív

Zimola připomněl, že byl už v minulosti zastáncem modelu, kdy je oddělena funkce premiéra a předsedy ČSSD. „Když jsem před půl rokem navrhoval, aby byly zvlášť funkce premiéra a předsedy ČSSD, nesetkalo se to s odezvou. Pokud tato situace nastane teď, nejsem si jistý, že to něco zachrání. Obávám se, že nám už spoustu voličů uteklo,“ řekl v úterý Zimola.

Zlomený Zimola Zimolovu pozici na jaře podlomila kauza rekreačního domu na Lipně a spory uvnitř krajské koalice týkající se odměn ve společnosti Jihočeské nemocnice. Zimola pochybení odmítl, koncem dubna ale na funkci hejtmana rezignoval. V květnu předsednictvo ČSSD Zimolu vyškrtlo z kandidátky do podzimních sněmovních voleb, kde byl na posledním, 22. místě. Na protest proti tomu opustil jihočeskou kandidátku sociálních demokratů její lídr Stanislav Mrvka. Stejně tak učinili i Jindřich Florián a Josef Eigner (více zde).

Nelze tak podle něj vyloučit ani formu jakéhosi triumvirátu. Sobotka by nadále vykonával funkci premiéra, předsedou ČSSD by se stal někdo z vedení strany a na místo lídra pro podzimní volby do Poslanecké sněmovny by si sociální demokracie vybrala někoho jiného.

„Může to být klidně i nestraník. V této souvislosti se hovoří například o (předsedovi ČMKOS) Pepovi Středulovi,“ uvedl Zimola. Dodal však, že pokud Sobotka skončí jako předseda, musí tento krok navrhnout on sám osobně. „Jakékoliv silové řešení a odvolávání ho není na místě,“ řekl Zimola.

O budoucnosti Sobotky v čele strany bude ČSSD patrně jednat na středečním zasedání grémia, Zimola jeho členem není. Podle zákulisních informací se však v pátek úzké vedení strany shodlo na tom, že by Sobotka měl zůstat.

Premiér mlčí, v minulosti už překvapil

Spekulace o Sobotkově konci v čele strany se objevily během uplynulého víkendu poté, co nejmenovaný zdroj blízký vedení ČSSD pro slovenskou agenturu TASR uvedl, že Sobotka plánuje odstoupit z čela strany. Důvodů pro to je několik, jako hlavní však má být výrazný pokles preferencí, kdy se ČSSD v posledních průzkumech pohybuje jen okolo deseti procent.

Sobotka se přecenil, píše v komentáři slovenský list Spekulace o možném odchodu českého premiéra Bohuslava Sobotky z čela jeho mateřské strany ČSSD jsou podle slovenského listu Pravda možná překvapující, ale v podstatě potvrzují známá slova, že zoufalí lidé dělají zoufalé činy.

Deník v úterním komentáři napsal, že ČSSD delší dobu čelí poklesu preferencí a že Sobotkův postup při nedávné vládní krizi svědčí o tom, že mu chybí schopnost sebereflexe. „Zjevně přecenil své schopnosti a nyní, když mu teče do bot, neví jak dál a bojí se, že vina za volební debakl padne na jeho hlavu. Proto pravděpodobně zvažuje svůj odchod,“ napsal list. V politice se čas od času stává, že dojde k oddělení funkce volebního lídra a předsedy strany, což je ale signálem, že ve straně něco není v pořádku, míní Pravda. „Přepřahat pár měsíců před volbami není velmi rozumné, jenom kdyby v záloze čekal nový lídr, který by ČSSD dokázal vytáhnout nahoru,“ uvedl list. Za jediného reálného kandidáta na post lídra strany přitom označil ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka. Změna v čele může straně dát nový impuls a přinutit šéfa hnutí ANO Andreje Babiše změnit předvolební taktiku, dodává Pravda.

Sobotka už v pondělí odmítl spekulace o svém odchodu z čela ČSSD komentovat. Odkázal pouze na zmíněné jednání grémia. „Ve středu se sejde politické grémium ČSSD a bude samozřejmě o všech věcech jednat,“ řekl bez dalšího komentáře. Sobotkovo okolí zůstává ostražité i proto, že například i v případě květnového ohlášení demise celé vlády premiér překvapil i své okolí.

Ústřední výkonný výbor může podle stanov ČSSD vyslovit nedůvěru předsedovi nebo některému z jeho místopředsedů. Pokud by pro nedůvěru některého z nich hlasovaly alespoň tři pětiny členů výboru, znamená to jeho odvolání. V případě členů předsednictva pak výkonný výbor zvolí náhradníky, u předsedy takovou pravomoc nemá.

Sám Sobotka se nyní soustředí na volební program ČSSD, který má být pro stranu klíčový. V sobotu ji čeká programová konference. Z obsahové náplně kampaně sociální demokraté zveřejnili dosud pouze diskutovaný návrh daňových změn. Volební manažer Jan Birke hovořil také o zvýšení porodného. Horkou fázi kampaně plánuje ČSSD začít v polovině srpna (rozhovor s Janem Birkem najdete zde).

Soustředění strany na program se však nelíbí místopředsedovi Lubomíru Zaorálkovi, podle nějž ho lidé nečtou. „Čtěte nám ty programy, čtěte je, my vám je sepíšeme, letní, zimní, podzimní, ale oni nám je, přátelé, opravdu nečtou,“ postěžoval si minulý týden po jednání vedení strany.

Sobotka je v ČSSD už od revoluce

Sobotka stojí v čele ČSSD od roku 2011, premiérem je od 17. ledna 2014. Poslancem za stranu je s krátkou přestávkou v roce 2013 už od roku 1996. V minulosti zastával mimo jiné posty předsedy několika výborů i klubu ČSSD. Od července 2002 do září 2006 byl ministrem financí. Členem ČSSD je od prosince 1989, o rok později stál u zrodu Mladých sociálních demokratů.

Letos v květnu Sobotka překvapivým ohlášením své demise reagoval na nejasnosti kolem podnikání a majetkových poměrů předsedy hnutí ANO a tehdejšího ministra financí a místopředsedy vlády Andreje Babiše. V červenci 2009 přitom Sobotka přiznal, že k pořízení bytu v Praze za víc než sedm milionů korun využil i peníze naspořené z poslaneckých náhrad, které jsou určeny například na dopravu či bydlení zákonodárce. „Neznám ústavního činitele, který by plat a náhrady odděloval... Zákon jsem neporušil,“ řekl.

Záměr odejít z čela vlády, která by tím skončila celá, ovšem Sobotka po pár dnech změnil. Zdůvodnil to netradičním přístupem prezidenta Zemana, který přišel s výkladem, podle kterého by Sobotkovou demisí skončil ve funkci pouze premiér. Premiér poté poslal Zemanovi návrh na odvolání ministra Babiše, kterého 24. května nahradil Ivan Pilný.

