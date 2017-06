Birke: Chceme porodné 15 tisíc. Pomohla by kandidatura Zaorálka na Hrad

Jak bude ČSSD reagovat na ne úplně příznivá čísla v preferencích?

Musíme velmi zintenzivnit práci volebního týmu, musíme začít prezentovat programová témata, protože zkrátka a dobře my jsme je trošku zapomněli a už je neřešíme velmi dlouho.

Jaké programové věci jste zapomněli představovat voličům?

Máme volební program na sedmnácti stránkách, budeme z toho dělat top deset nebo top patnáct. Chceme bankovní daň i výhodnou progresi u daně z příjmu fyzických osob pro 98 procent zaměstnanců, porodné na první a druhé dítě 15 tisíc korun nebo aby platy učitelů během čtyř let dosáhly 130 procent průměrné mzdy. Kompletní program představíme 17. června na programové konferenci. Budeme to samozřejmě prezentovat i on-line, protože víme, proti komu stojíme. A spíš moje přání je, abychom se přestali zabývat sami sebou. Není týden, abychom se nestřelili do kolena nebo abychom neprožili nějaký zásadní problém, který si způsobujeme sami.

Myslíte, že ČSSD škodí, nebo pomohl konflikt s Milošem Zemanem?

My to necháváme teď změřit, protože já těm průzkumům moc nevěřím. Někdy v březnu nám ten samý průzkum přiřkl nějakých 12,5 procenta, a to bylo na 400 respondentech. Teď ten poslední průzkum byl tuším na osmi stech lidech a přiřkl nám deset procent. My to teď necháváme změřit. Buďto se to potvrdí, nebo se to vyvrátí, a to bude mít dopad, abychom se některých věcí do budoucna vyvarovali.

Nejsilnější levicová strana by měla mít svého kandidáta na Hrad

Podle vás by ČSSD měla postavit svého kandidáta na Hrad?

Byl jsem původně zastáncem referenda. Z těch lidí, kteří jsou teď v „nabídce“, počínaje Milošem Zemanem, by si naše členská základna mohla vybrat. Ale čím víc se blížíme k prezidentské přímé volbě, tak si myslím, že by nejsilnější levicová strana v zemi měla mít svého vlastního kandidáta.

Sklenák: Mluvme víc o tom, co jsme prosadili ČSSD by měla víc mluvit o tom, co dokázala ve vládě prosadit, řekl iDNES.cz a ČTK předseda poslaneckého klubu strany Roman Sklenák. „My jako sociální demokracie jsme za vlády Bohuslava Sobotky prosadili téměř vše, co jsme voličům slíbili. Nemusíme se stydět za to, co jsme předváděli čtyři roky. Zejména ve srovnání s vládami, které tady byly před námi,“ uvedl. Strana by se ale podle něj měla snažit víc mluvit o tom, co se jí podařilo. Podle něj díky ČSSD vzrostly platy i důchody. Nevyloučil, že se na poklesu obliby strany mohly podílet i střety s prezidentem Milošem Zemanem a s bývalým ministrem financí Andrejem Babišem. Podle něj průzkumy nejsou důvodem měnit politiku nebo kampaň ČSSD. Nedovede si ani představit, že by měl někdo zpochybňovat postavení Sobotky ve straně.

A koho jako vhodného kandidáta vidíte?

Jsou to dvě osobnosti, které vyřkl pan premiér...

Ano, to bylo v rozhovoru pro iDNES.cz, kde řekl, že by to mohli být předseda Senátu Milan Štěch nebo ministr zahraničí Lubomír Zaorálek, ale oba jsou k tomu velmi zdrženliví.

Tomu rozumím. Štěch je předseda Senátu a Luboš Zaorálek má před sebou kampaň do Poslanecké sněmovny, je to komplikované rozhodnutí, já se jim vůbec nedivím, to není rozhodnutí během hodiny. Pro mě Luboš Zaorálek by byl tím kandidátem. Podle mého názoru by to pomohlo i té kampani.

Měnit teď lídra, to je naivní představa

Je ohrožena pozice předsedy strany Bohuslava Sobotky? Budete mít ve čtvrtek jako vedení strany poradu grémia. Je ve hře možnost, že by hlavním volebním manažerem mohl být někdo jiný než on?

Pokud někdo měl šanci změnit volebního lídra, tak to měl udělat v březnu na sjezdu. Pokud dnes někdo přijde s myšlenkou, že bychom měli měnit lídra jen proto, že jsme dostali v nějakém průzkumu deset procent, tak je to naivní představa.

Takže řečeno vašimi slovy, znovu byste se střelili do nohy?

Jednoznačně. Já budu zásadně proti. Pokud máme padnout, tak vestoje. Nedovedu si představit, jak bychom to voličům vysvětlili. Připadá mi to úplně ujeté. Žádné takové aktivity nejsou a doufám, že nebudou, protože by nás to oslabilo nesmírně.

S ANO ano, ale bez Andreje Babiše

Dostali jste se do prudkého střetu s hnutím ANO, skončilo to odvoláním Andreje Babiše z vlády. Domníváte se, že jste svým voličům vysvětlili srozumitelně problém, který vidíte a že je to pro voliče vaší strany tak důležitá věc, pokud říkáte vašim voličům, že vláda byla úspěšná a prosadila, co si vzpomněla?

Rozumím. Kladně odstřelení Andreje Babiše z vlády podle toho průzkumu hodnotí hlavně pravicoví voliči, levicoví voliči negativně. Necháváme to teď měřit, abychom měli relevantní čísla. Buď to vezmeme jako fakt, že to naši voliči nevzali a budeme mít možnost jim to vysvětlit, proč to tak bylo. Pokud nám naši voliči nerozumí, tak budeme muset velmi důrazně mluvit o tom, v čem je problém Andreje Babiše. Přestože on je z teflonu a úplně všechno po něm steče, tak se budeme muset vrátit k některým klíčovým otázkám.

Různé strany řekly, s kým by nešly po volbách do vlády. Jak to máte vy? S kým byste šli do vlády a s kým spíš ne?

Pokud chcete názor Jana Birkeho, tak s ANO, ale bez Andreje Babiše, by to bylo možné. Určitě si dovedu představit koalici s Pavlem Bělobrádkem a se STAN, i já mám koalici v Náchodě s Pavlem Bělobrádkem a funguje velmi dobře. Nedovedu, nebo horko těžko si dovedu představit spolupráci s komunisty.