V Sýrii zemřel mluvčí IS Adnání, hlavní propagandista organizace

Agentura Amak uvedla, že Adnání byl zabit, když „dohlížel na operace s cílem odvrátit vojenskou kampaň proti Aleppu“. Zatím není jasné, jak zemřel.

Asi osmatřicetiletý Adnání pocházel ze syrské provincie Idlib a v minulosti bojoval v Iráku v řadách teroristické sítě al-Káida. Před deseti lety byl v zajetí amerických vojáků v Iráku, v posledních letech byl řazen k hlavním propagandistům Islámského státu (IS).

Spojené státy loni vypsaly odměnu pět milionů dolarů (121 milionů korun) za informace vedoucí k jeho dopadení.

Již letos v lednu se objevily informace, že Adnání byl v bojích zraněn. Znalec IS William McCants z centra Brookings tehdy uvedl, že ztráta Adnáního by byla velkou ztrátou pro vůdce IS abú Bakra Bagdádího. „Uvažovalo se totiž o něm jako o možném nástupci Bagdádího,“ řekl McCants.

Adnání byl podle Reuters jedním z nejdéle sloužících představitelů IS.