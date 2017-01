Zeman půjde osobně přesvědčovat poslance kvůli Šumavě a národním parkům

„Mnohokrát jsem ji prošel, dokonce i se svýma bolavýma nohama jsem vystoupil sedm kilometrů na Plešné jezero, prohlédl jsme si Bursíkem zničený les z helikoptéry,“ řekl Zeman o Šumavě při úterní návštěvě Plzeňského kraje.



Senát chce posílit práva obcí v národních parcích. Senátoři hodlají v zákoně ponechat povinnost dohodnout stanovení jednotlivých zón parku s obcemi na jeho území, tedy nejen s radou parku. (více o projednávání zákona v Senátu zde)

Změny, které senátoři doplnili do zákona o ochraně přírody a krajiny, by ale podle ministra životního prostředí Richarda Brabce i ekologů měly ničivé následky v národních parcích (podrobnosti najdete zde).

Ministr upozornil, že pokud by senátorská verze prošla Sněmovnou, ze zákona by vypadl dlouhodobý cíl chránit nerušený vývoj přírody na převážné části rozlohy národních parků. Bez něho by bylo možné postavit na nejpřísněji chráněných územích golfová hřiště, akvaparky nebo jinou zástavbu.

Brabcovi vadí i návrh na vypuštění patnáctiletého moratoria na neměnnost zonace národních parků. „Vynětí moratoria dává prostor pro další možné pokračování mnohaletých sporů a konfliktů na Šumavě,“ obává se ministr a věří, že poslanci senátní úpravy zákona odmítnou a potvrdí původní verzi vládního návrhu, jak ho schválili poslanci. Prezident Zeman se bude snažit o pravý opak.